Una sola situación vuelve a poner a Vlahović en el punto de mira del Barcelona

Un medio español confirmó este sábado que los representantes del delantero de la Juventus, Dušan Vlahović, ofrecieron al Barcelona ficharlo este verano.

Según Sport, el Barça ya conoce las cifras del traspaso, pero aún no ha actuado. El jugador no ha renovado su contrato con la Juventus, que vence el 30 de junio.

La Juventus aún planea renovarlo, y el Barça prioriza a Julián Álvarez, pero si nada cambia, Vlahović seguirá siendo una opción viable hasta el cierre del mercado.

Por ahora los contactos entre el Barça y el jugador han sido mínimos: Vlahović pide un salario de unos 8 millones de euros anuales, parte fija y parte variable. más dos años de contrato, condiciones que también discute con la Juventus, que solo le ofrece 5 millones.

El Barça ya le ha hecho saber a su entorno que no es prioridad, por lo que el jugador explora otras opciones: Bayern, varios clubes de la Premier y Nápoles.

El club prioriza a Julián Álvarez y aguardará a la finalización del Mundial para cerrar su fichaje. y, si falla la opción Álvarez y no surge otro recambio, las puertas para Vlahović se abrirán como alternativa.