Una sola llamada lo cambia todo: Bernardo Silva cierra un fichaje muy sorprendente

Bernardo Silva fichará por el Real Madrid, según Fabrizio Romano. Todos los documentos están aprobados y el centrocampista portugués del Manchester City ha dado su visto bueno.
Según Romano, hay acuerdo total. Firmará por dos temporadas, con opción a una tercera. El traspaso, gratuito, se cerró a gran velocidad.
El Real Madrid empezó a presionar hace solo un día y medio y en 36 horas cerró el acuerdo y tramitó los últimos detalles.
José Mourinho, recién nombrado entrenador, impuso su prioridad.
Ambos se conocen desde hace años en el fútbol portugués y mantienen una excelente relación, factor decisivo en las negociaciones.
Según Romano, Mourinho apenas tuvo que convencerlo: una llamada bastó para que Silva aceptara y las conversaciones se aceleraran.
Silva jugó nueve temporadas en el Manchester City y se ganó el aprecio de Pep Guardiola y la afición citizen.