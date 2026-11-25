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El marroquí Sofyan Amrabat, estrella del Ajax neerlandés, ha dado su opinión sobre el fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que concede a Senegal el título de la Copa Africana de Naciones 2025.

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Preguntado por esta decisión, un duro golpe para Marruecos, Sofyan Amrabat se mostró optimista: «Sinceramente, ha pasado casi un año. Es una situación extraña e inusual. Todo el mundo vio lo que pasó en la final».

Y prosiguió, según el portal Foot Mercato: «Primero no ganar, luego ganar por fin y después volver a perder... Sí, es una situación extraña».

El centrocampista del Ajax añadió: «Ya lo sentí la vez anterior, cuando por fin ganamos. Es una situación muy extraña. Cuando ganas una final, quieres celebrarlo con la afición. No pudimos hacerlo. Fue algo distinto y muy raro. Ellos han tomado su decisión. Por desgracia para nosotros, tenemos que seguir adelante, y espero que en el futuro podamos ganar el título sobre el terreno de juego».

Más allá de la decepción deportiva, el internacional marroquí lamentó profundamente las consecuencias de este largo caso para la imagen del fútbol africano, que aun así ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años.

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«No, esto sencillamente es inaceptable. Que un año después sigamos discutiendo sobre quién merece esta copa es una injusticia evidente. Ensombrece un torneo que, en su conjunto, fue magnífico. Es realmente una vergüenza, pero no podemos hacer nada al respecto. Tenemos que seguir adelante e intentar ganar de nuevo», afirmó Amrabat.

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Así concluyó sus declaraciones Sofyan Amrabat, que ahora espera superar este mal trago y conquistar en el futuro un título con Marruecos.

El TAS concede el título continental a Senegal

En un giro dramático que pone fin a una de las crisis más polémicas de la historia del fútbol africano, el Tribunal de Arbitraje Deportivo dictó un fallo que anula la decisión de la Confederación Africana de Fútbol sobre la final de la Copa Africana de Naciones 2025. Así, devuelve el título a Senegal, que se impuso a Marruecos en el campo por 1-0 tras la prórroga, y zanja una disputa legal que se prolongó durante varios meses.

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El Tribunal de Arbitraje Deportivo anunció ayer, martes, la anulación de la decisión del Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol, que el pasado 17 de marzo había considerado que la selección senegalesa se había retirado de la final y había otorgado a Marruecos la victoria por 3-0.

En virtud del nuevo fallo, Senegal recupera el título que conquistó sobre el césped del Estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat, tras un partido marcado por sucesos excepcionales dentro y fuera del terreno de juego.

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Los detalles de la crisis de la final de la Copa Africana de Naciones 2025

La crisis se remonta a los últimos minutos del tiempo reglamentario. Con empate sin goles en el marcador, el árbitro señaló un penalti a favor de Marruecos, una decisión que desató la ira de los jugadores de Senegal y de su seleccionador, Pape Thiaw.

Varios jugadores de la selección senegalesa abandonaron el terreno de juego y se dirigieron a los vestuarios en señal de protesta, lo que obligó a detener el partido durante unos 10 minutos, hasta que Sadio Mané intervino para convencer a sus compañeros y a su seleccionador de volver y terminar el encuentro.

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Tras la reanudación, Marruecos tuvo una ocasión de oro para sentenciar el título, pero Brahim Díaz falló el penalti al lanzarlo a lo Panenka, y el balón acabó plácidamente en las manos del portero Edouard Mendy.

El partido se fue a la prórroga, en la que Pape Gueye marcó el gol de la victoria para Senegal y dio a su selección el segundo título de su historia, ante la conmoción de la afición marroquí, que esperaba ver a su equipo coronarse en casa.

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Dos meses después del partido, el Comité de Apelación de la Confederación Africana tomó una decisión por la que consideró que Senegal se había retirado y concedió a Marruecos la victoria administrativa por 3-0, con base en el artículo 84 del reglamento del torneo.