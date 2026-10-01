La salida de Cristiano Ronaldo de la concentración de la selección portuguesa no fue una simple decisión técnica ni una discrepancia pasajera con su entrenador, sino que se convirtió en pocas horas en lo que los expertos en economía deportiva calificaron como el "terremoto" que amenaza con derrumbar el valor comercial de la Federación Portuguesa de Fútbol y provocar la cancelación de contratos de patrocinio por millones de euros.

El reconocido experto en marcas Carlos Coelho, presidente de la consultora de marketing "Ivity Brand Corp", advirtió el jueves de que la crisis derivada de la salida del capitán en la víspera del enfrentamiento ante Dinamarca en la Liga de las Naciones de la UEFA representa una "pérdida enorme de valor" que ningún resultado deportivo podrá detener.

En unas declaraciones impactantes a la agencia de noticias portuguesa "Lusa", recogidas por el diario "Record", Coelho criticó lo que describió como la "negligencia administrativa" en la gestión del activo más importante del fútbol nacional, afirmando: "La posición de la Federación Portuguesa de Fútbol se debilita de forma notable; por ello, este acontecimiento inesperado y gestionado de una forma tan deficiente supone un gran revés en términos de valor o de la pérdida que representa".

El experto aclaró que el impacto no amenazará la continuidad deportiva de la selección, pues esta "no va a desaparecer, sino que seguirá y jugará y, si Dios quiere, ganará", pero que la verdadera catástrofe reside en el plano comercial, y añadió: "De la noche a la mañana, se pierde uno de sus mayores activos a nivel mundial; hay cientos de millones de personas en todo el mundo que ven los partidos de Portugal únicamente por Cristiano Ronaldo; no les importa ganar o perder".

Coelho señaló que el fútbol "ya no es un simple deporte, sino que se ha convertido en una industria de miles de millones de dólares", y que prescindir de un jugador de la talla de Ronaldo afecta al núcleo de los recursos económicos de la federación. Y advirtió de un escenario peligroso para los patrocinadores: "Imagínense en el lugar de un patrocinador que firmó un contrato previsible vinculando su marca a estos activos; tienen razones de peso para decir que las previsiones han cambiado, para exigir la celebración de reuniones e incluso para cancelar los contratos".

El experto citó el episodio del viaje del club Al-Nassr a China, donde la ausencia de la estrella portuguesa provocó el desplome de la asistencia de público de 55.000 espectadores a tan solo 5.000, subrayando que la proyección internacional de la selección portuguesa sufre ahora un "revés muy grande".

Coelho criticó la forma en que se gestionó todo el proceso, coincidiendo con la visión del legendario entrenador Sir Alex Ferguson de que lo ocurrido fue una "destrucción de valor" que podría haberse evitado, y afirmó: "Al mejor jugador de la historia del fútbol portugués hay que tratarlo con respeto y cuidado; a los 41 años no se le puede tratar, ni deportiva ni mediáticamente, como si tuviera diecisiete. Lo ocurrido es prueba de una ausencia de autoridad", en alusión directa al entrenador Jorge Jesus.

Aseguró que ningún buen resultado deportivo bastará para detener la hemorragia en el mercado internacional, y que la única solución es encontrar una nueva salida institucional: "Este problema no se puede resolver con buenos resultados, porque los resultados solo importan a los portugueses. La única vía para mitigar este impacto es encontrar un lugar para Cristiano Ronaldo en la estructura de la selección nacional —no necesariamente sobre el terreno de juego, pero desde luego no en el banquillo— mediante una solución diplomática que honre el papel que ha desempeñado a lo largo de 20 años al servicio del país".

En una paradoja llamativa, el experto pronosticó que la propia marca personal de Ronaldo saldrá victoriosa de esta crisis, afirmando: "La marca Ronaldo no perderá, sino que se reforzará, pues ha copado los titulares de todo el mundo, y Ronaldo sigue siendo un embajador no oficial con una influencia diplomática y económica que supera a cualquier campaña publicitaria del país".

Esta postura se suma a las advertencias del director ejecutivo del Instituto Portugués de Administración de Marketing (IPAM), Daniel Sá, quien calificó al capitán, en declaraciones a Lusa, como "la mayor marca que Portugal ha conocido jamás", e instó a la federación a encontrar una estrategia de transición para limitar el declive de su presencia mundial, después de que Ronaldo abandonara la concentración de entrenamientos el miércoles, poniendo así fin a una relación convulsa de 23 años con la camiseta de su país y arriesgándose a sanciones disciplinarias.