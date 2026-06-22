Una sentencia de muerte aplazada... Mourinho frena la marcha de la estrella del Real Madrid

José Mourinho ha descartado la salida de Gonzalo García del Real Madrid este verano. El técnico quiere evaluarlo en la pretemporada como opción de ataque, por si no llega un “9” polivalente.

Según el diario español «AS», que cita fuentes de la directiva, el técnico quiere valorar su rendimiento en la primera parte de la pretemporada como opción de recambio si no llega un “9” con papel de “joker”. al estilo de lo que hizo Joselu en la 2023-2024, con 18 goles y asistencias clave pese a ser suplente.

Por ahora, Mourinho prioriza un central (Rubén Díaz o Bastoni) y un centrocampista creativo (Matheus o Enzo), y el fichaje de un ‘9’ queda en tercer lugar.

Aunque el Real Betis le sigue de cerca, el técnico prefiere evaluarlo primero.

Esta decisión no afecta a los planes con Endrick, quien regresa tras brillar con el Lyon y puede ser titular como ‘9’ o extremo derecho.

Mourinho sabe que fichar un centrocampista creativo es prioritario y que, para financiarlo, podría vender a algún mediocampista destacado.