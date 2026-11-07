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El portero del Leeds United James Trafford ha roto su silencio sobre una etapa difícil en el Manchester City y ha descrito la falta de minutos habituales en el Etihad Stadium como «una sensación horrible». El internacional inglés regresó al club de su infancia con grandes expectativas, pero acabó relegado al banquillo tras un fichaje de gran repercusión durante el mercado de fichajes.

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Apartado en el Etihad

Trafford pasó por las categorías inferiores del Manchester City antes de jugar cedido en el Accrington Stanley y el Bolton Wanderers. Finalmente fichó por el Burnley, donde una exitosa etapa de dos años llevó al club del Etihad a recuperarlo el verano pasado.

El guardameta esperaba convertirse en el portero titular de Pep Guardiola a su regreso. Sin embargo, esas aspiraciones se truncaron rápidamente cuando el internacional italiano Gianluigi Donnarumma llegó a Mánchester el último día del mercado de fichajes.

Aquel fichaje de última hora relegó a Trafford al banquillo durante casi toda la temporada en las competiciones nacionales. Se quedó sin jugar en la Premier League desde finales de agosto hasta que Guardiola le dio una inusual titularidad ante el Aston Villa en la última jornada.

«Acabas perdiéndote a ti mismo»

La falta de partidos afectó seriamente a la salud mental del portero. En declaraciones a BBC Sport, Trafford habló sin reservas de lo que había pasado.

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«Qué sensación tan horrible, tan horrible. No jugar», admitió Trafford. «Llamas a mucha gente y te desahogas. Como le pasa a casi todo el mundo, tienes un mal día en el trabajo y llamas a alguien. Yo llamo a mi padre, a mi madre, a mi pareja, a mis amigos. Me gusta llamar a mis amigos y podemos hablar tranquilamente de todo. Es bastante gracioso».

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Esa frustración acabó impulsando su marcha a Elland Road en verano. El portero titular del Leeds insistió en que jugar con regularidad era esencial para su bienestar y sus aspiraciones.

«Esta temporada tenía que jugar con regularidad por mi propio bienestar mental. Cuando no juegas, acabas perdiéndote a ti mismo», explicó Trafford. «Quizá yo sea diferente, no lo sé, pero la sensación de no jugar cada semana era horrible. Esta temporada necesitaba jugar todas las semanas para sentirme bien mentalmente, seguir progresando en mi carrera y acercarme a los sueños que quiero cumplir».

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Dos títulos en un año convulso

Pese a su ausencia en la Premier League, Trafford desempeñó un papel crucial en las copas nacionales durante la temporada de despedida de Guardiola. Dejó la portería a cero en cuatro de sus seis partidos de la Copa de la Liga inglesa y en tres de sus seis encuentros de la FA Cup, y ayudó al City a conquistar ambos trofeos.

«Por desgracia, no ganamos los cuatro títulos. No salió como esperaba, pero son cosas que pasan», reflexionó Trafford sobre la temporada. «En aquel momento, simplemente intenté aprovechar la situación lo mejor que pude».

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«Mirando atrás, no creo que al final fuese una temporada decepcionante, porque aprendí muchísimo, mejoré muchísimo y gané dos títulos en un año».

«Hubo momentos en los que estuve muy hundido, arrepintiéndome de algunas cosas y sintiéndome decepcionado, pero, al mirar atrás, agradezco mucho la experiencia. Qué año tan increíble».

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Aspiraciones en la Premier League y con Inglaterra

Trafford ha encontrado la estabilidad que buscaba en Yorkshire Occidental y ya ha dejado la portería a cero en tres de sus primeros nueve partidos de Premier League con el Leeds. Su objetivo inmediato será mantener esa forma cuando su equipo reciba al Tottenham Hotspur en un partido que comenzará a la hora de comer.

Tras sus compromisos con el club, el portero se incorporará a la selección bajo las órdenes del nuevo seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel. Ahora que por fin juega con regularidad en su club, Trafford aspira a disputarle seriamente a Jordan Pickford la titularidad en Inglaterra.