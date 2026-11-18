Compartir Sigue a GOAL en Google

Carlos Forbs asumió la presión de lucir el emblemático dorsal 7 de Cristiano Ronaldo y dio a Portugal una agónica victoria ante Gales en la Liga de Naciones. El joven extremo marcó el gol decisivo en la segunda parte y aseguró el primer puesto de su grupo para Portugal, pese a la expulsión de Pedro Neto en los minutos finales.

Anuncios

Portugal logra una victoria crucial ante Gales

Portugal se repuso de la contundente derrota sufrida el fin de semana y consiguió una emocionante victoria por 3-2 ante Gales en la Liga de Naciones el martes. Fue su primer triunfo desde la retirada de Ronaldo de la selección a principios de noviembre.

Forbs se convirtió en el héroe del equipo visitante en Cardiff. El extremo del Club Brujas salió desde el banquillo, marcó su primer gol con la selección y aseguró los tres puntos. La victoria era esencial para Portugal tras su dura derrota por 4-1 ante Dinamarca el sábado. El equipo mostró una gran capacidad de reacción para superar sus problemas defensivos y terminar primero de su grupo en la Liga de Naciones.

Forbs asume el emblemático dorsal 7

Lucir el legendario dorsal 7 de Ronaldo no es tarea fácil, pero Forbs lo llevó con una línea especial sobre el número en homenaje al delantero retirado. El jugador de 22 años respondió a la responsabilidad marcando el gol decisivo en el minuto 70.

«Es una sensación especial; no olvidaré este día», declaró Forbs tras el partido. «Lo más importante es que conseguimos ganar; estoy feliz por ello».

Anuncios Anuncios

Pese al legado de Ronaldo, autor de 146 goles con la selección, Forbs mantuvo los pies en el suelo al hablar de su nuevo dorsal. «Sé que es un número con un significado especial, pero no sentí ninguna presión añadida al llevarlo», añadió.

Related Topics

Un partido caótico que acaba en victoria

El encuentro fue frenético. Bruno Fernandes adelantó pronto a Portugal con un disparo con efecto, pero Gales respondió de inmediato: David Brooks empató apenas dos minutos después.

Sorba Thomas puso entonces por delante a Gales tras un rápido contraataque y obligó a Portugal a reaccionar de inmediato. Pedro Neto dio esa respuesta al empatar poco después, antes de que Forbs asegurase la victoria con una buena definición. Portugal tuvo que resistir en un final tenso después de que Neto fuese expulsado por cometer dos entradas temerarias en rápida sucesión.

Anuncios

La mirada puesta en los cuartos de final

Esta trabajada victoria aseguró a Portugal el primer puesto de su grupo en la Liga de Naciones. Cerró la fase con cinco triunfos en seis partidos y superó así el periodo inmediatamente posterior a la repentina marcha de Ronaldo.

Ahora la atención se centra en las eliminatorias: Portugal se enfrentará a un segundo de grupo en los cuartos de final del próximo marzo. Conocerá a su rival cuando se celebre el sorteo oficial el viernes.