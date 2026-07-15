Una señal política en el campo... Los jugadores de Argentina desatan una «guerra» con Inglaterra tras la remontada

Los jugadores de Argentina provocaron a la selección de Inglaterra y a su afición tras el partido de semifinales del Mundial 2026.

Argentina remontó un gol en contra y ganó 2-1, así que jugará la final del domingo contra España.

El diario «Marca» afirmó: «No fue solo un partido de fútbol. Y nunca lo será entre Inglaterra y Argentina... El conflicto armado de 1982 por la soberanía de las Islas Malvinas y la derrota argentina siguen vivos en la memoria, y aprovechan cualquier ocasión para reafirmar su reclamo sobre el archipiélago del Atlántico Sur».

Tras ganar la semifinal, los jugadores argentinos desplegaron una pancarta que decía: “Las Islas Malvinas son argentinas”.

Le Cielso se fotografió con ella, la extendió en el césped y el grupo la rodeó para celebrar.

La acción podría provocar la ira de los ingleses, que no aceptarán fácilmente el gesto de los argentinos.

¿Qué es la Guerra de las Malvinas?

La guerra de las Malvinas enfrentó a Argentina y al Reino Unido entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982.

La Junta Militar argentina, en un gesto desesperado, ordenó el desembarco en las islas, bajo control británico desde 1833, para unificar al país.

Reino Unido respondió enviando una fuerza naval que recuperó el territorio.

El enfrentamiento duró 74 días y terminó con la rendición argentina, dejando 649 muertos del lado argentino y 255 del británico.







