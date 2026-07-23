La Federación Francesa de Fútbol anunció la fecha en la que se desvelará oficialmente la identidad del nuevo seleccionador de Francia, en un paso que allana el camino para el regreso de la estrella histórica Zinedine Zidane a los banquillos tras una ausencia de 5 años.

La Federación Francesa señaló, en un comunicado oficial, este jueves, la organización de una rueda de prensa el próximo martes, con la presencia de su presidente Philippe Diallo, para presentar al nuevo entrenador de la selección de "los Bleus", como sucesor del técnico Didier Deschamps, y que será Zidane según varios informes de prensa fiables.

La Federación Francesa dijo en su comunicado: "El presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Philippe Diallo, ofrecerá una rueda de prensa el martes 28 de julio de 2026, a partir de las 11 de la mañana, en la sede de la Federación", y añadió que la rueda de prensa llegará tras una reunión extraordinaria del comité ejecutivo que se celebrará ese mismo día, y durante la cual se presentará al nuevo entrenador a los medios de comunicación.

El comunicado de la Federación Francesa vino a confirmar la fecha que los periódicos locales revelaron la tarde de ayer miércoles.

De este modo, la Federación Francesa no celebrará un acto de despedida para Deschamps, que puso fin a su trayectoria con la selección tras 14 años al frente del cuerpo técnico, sino que dirigirá la atención directamente hacia el anuncio de su esperado sucesor.

Zidane regresa a los banquillos tras 5 años

Zidane se prepara para volver al mundo de los banquillos tras su salida del Real Madrid en junio de 2021, después de haber rechazado durante los últimos años numerosas ofertas, prefiriendo esperar la oportunidad de dirigir a la selección de Francia, un objetivo con el que su nombre ha estado asociado de forma constante.

Zidane es el candidato con más opciones para suceder a Deschamps, su antiguo compañero en la selección de Francia campeona del Mundial de 1998, ya que informes de prensa revelaron que el técnico francés ya cerró su acuerdo con la Federación Francesa, quedando pendientes algunos detalles relacionados con la formación de su cuerpo técnico antes de comenzar oficialmente su cometido.

A pesar de las reformas relativas al tope salarial que el Parlamento francés aprobó recientemente, el salario de Zidane no se verá afectado por estas restricciones, después de haber obtenido una excepción especial de los organismos gubernamentales competentes.

Un inicio de fuego para Zizou

Zidane no dispondrá de un largo periodo para adaptarse a su nuevo cargo, ya que le esperan enfrentamientos exigentes desde sus primeros partidos con la selección francesa durante el parón internacional que se extiende entre los próximos septiembre y octubre.

Zidane comenzará su cometido con un enfrentamiento ante Turquía el próximo 25 de septiembre, antes de visitar a Bélgica el día 28 del mismo mes, para después disputar su primer partido en el Stade de France ante Italia el 2 de octubre, en un enfrentamiento que tiene una simbología especial tras los cinco años que pasó como jugador en las filas de la Juventus.

La importancia del enfrentamiento ante Italia aumenta si son ciertos los informes que apuntan a la posibilidad de que Deschamps asuma el mando de la selección italiana tras su salida de la dirección de Francia.

La selección de Francia completa su recorrido en la Liga de Naciones de la UEFA con un enfrentamiento ante Bélgica de nuevo el 5 de octubre, luego se enfrenta a Italia fuera de casa el 12 de noviembre, antes de cerrar la fase de grupos recibiendo a Turquía el 15 de noviembre.

Calendario de partidos de Francia bajo la dirección de Zidane en la Liga de Naciones de la UEFA:

Turquía × Francia — 25 de septiembre

Bélgica × Francia — 28 de septiembre

Francia × Italia — 2 de octubre

Francia × Bélgica — 5 de octubre

Italia × Francia — 12 de noviembre

Francia × Turquía — 15 de noviembre