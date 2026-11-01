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FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images
Alvino Hanafi
Traducido por

«¡Una semana muy dura!»: Joshua Kimmich se pronuncia tras su emotivo regreso al Bayern de Múnich

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El capitán del Bayern de Múnich, Joshua Kimmich, regresó emocionado a la competición en el empate 2-2 del sábado ante el Borussia Dortmund en Der Klassiker, tras el fallecimiento de un ser querido. Kimmich pidió unidad total a la plantilla mientras el Bayern atraviesa un periodo complicado por las lesiones y una ausencia en el área técnica.

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Kimmich vuelve para capitanear al Bayern en un vibrante Der Klassiker

Joshua Kimmich regresó al once titular del Bayern de Múnich y ejerció de capitán en el empate 2-2 ante el Borussia Dortmund en el Allianz Arena. El centrocampista se había perdido los tres partidos anteriores del Bayern por el fallecimiento de un familiar cercano.

Kimmich sostuvo el centro del campo junto a Aleksandar Pavlovic y aportó serenidad y calidad en las jugadas a balón parado desde el primer momento.

Pese a su influencia, Fabio Silva marcó el gol del empate en el minuto 90 y privó al Bayern de los tres puntos.

El capitán habla de un difícil momento personal

Tras el pitido final, Kimmich reconoció que volver al campo había supuesto un importante obstáculo mental. «Ha sido una semana muy dura. Me alegro de estar de vuelta en el campo», confesó Kimmich.

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«Al margen del resultado, hay que decir que estamos atravesando un momento difícil».

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«Ahora es el momento de demostrar si somos un equipo. Tenemos que mantenernos unidos», recalcó el internacional alemán.

Kimmich cree que el empate no hizo justicia al dominio del Bayern

Kimmich dio la asistencia a Dayot Upamecano en una jugada de córner en corto, pero consideró que el Bayern mereció mucho más por el control que ejerció durante el encuentro. «Creo que este fue nuestro tercer empate. El de hoy no tenía por qué acabar así. Sobre todo viendo cómo fue la segunda parte, no creo que el empate sea justo», afirmó Kimmich.

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«Pero eso a veces pasa en el fútbol. El Dortmund no se rindió y siguió en el partido hasta el final».

«Al final, tenemos que aceptar el punto, aunque está claro que deberíamos haber ganado», añadió.

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El Bayern se centra en su visita de Champions League

Pese a la frustración por el gol encajado en los últimos minutos, el Bayern sigue líder de la Bundesliga por diferencia de goles, por delante del Dortmund.

Kimmich y sus compañeros deben pasar página de inmediato para preparar el viaje a España.

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El Bayern se enfrentará al Atlético de Madrid el martes por la noche en un duelo de gran importancia de la Champions League.