"Una semana entre la tristeza y la alegría": Scaloni rompe su silencio tras la derrota en la final

Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, dirigió un emotivo mensaje de disculpa a la afición de su país, exactamente una semana después de perder la final del Mundial ante España, que conquistó su segunda estrella, mientras que la Albiceleste fracasó en la defensa de su título mundial.

Scaloni publicó un extenso comunicado a través de su cuenta oficial en Instagram, dirigiéndose en primer lugar a la afición argentina: "Después de una semana intensa en la que se mezclaron la tristeza con la alegría, las lágrimas con la sonrisa, el dolor con la calma, la tensión con la serenidad, ahora puedo sentarme a escribir unas palabras".

El técnico argentino señaló que, a pesar de que no le gustan las redes sociales, podrían ser la mejor manera de transmitir sus sentimientos a la afición, y pidió disculpas afirmando: "Todo lo que puedo decir es que lamento no haber podido traerles otra copa y darles algo de alegría, aunque fuera solo por unos días, para ayudarles a olvidar todo lo malo de la vida".

Scaloni pidió a la afición recordar los valores que el grupo intentó mostrar, describiendo a sus jugadores como "guerreros", tal y como los llamaba cuando hablaba con su esposa.

Y añadió: "El esfuerzo, las ganas, la voluntad, negarse a rendirse incluso cuando las cosas se ponen difíciles, dar todo lo que uno tiene incluso cuando no queda nada, aguantar los baldes de agua fría de personas que no nos conocen, la entereza y las ganas de seguir en pie cuando las piernas ya no responden a la mente... ese es el verdadero trofeo".

El técnico expresó su profundo agradecimiento al cuerpo técnico, a los jugadores y a los empleados de la Federación Argentina de fútbol, elogiando a quienes trabajan en silencio para que la selección se sienta cómoda, y también dio las gracias a cada uno de los aficionados por el cariño que recibió el equipo.

Scaloni cerró su emotivo mensaje con una frase que repitió dos veces para enfatizar: "Quien tiene un amigo argentino tiene un tesoro", en clara referencia al espíritu de lucha y a la lealtad que caracterizan al pueblo argentino y a su selección.