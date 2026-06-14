Robin van Persie fue despedido la semana pasada del Feyenoord. Hasta ahora, solo Tsuyoshi Watanabe se había pronunciado sobre la destitución del entrenador, pero en una entrevista con De Telegraaf, Ayase Ueda también ha reaccionado.

Van Persie confió mucho en él la temporada pasada y eso dio resultados: con 25 goles, el japonés se convirtió en el máximo goleador de la Eredivisie. «Ha sido mi mejor campaña. No sé exactamente por qué, pero la presencia de Watanabe influyó mucho», afirma el delantero.

Aun así, recuerda la campaña con sentimientos encontrados: «Individualmente estoy feliz por el título de goleo, pero como equipo no fuimos campeones y eso me pesa».

El japonés de 27 años también se dirige a la afición del Feyenoord. «Esta temporada también hemos pasado por una mala racha con el Feyenoord. Sin duda, lo lamento».

Durante la temporada notó que Van Persie estaba en el punto de mira, así que se siente aliviado de que el equipo acabara segundo a pesar de las dificultades.

«Sentí mucha presión, porque el entrenador confió mucho en mí. Quería rendir por él y me alegra que hayamos terminado segundos», concluye Ueda, que tras Watanabe se convierte en el segundo jugador en reaccionar a la marcha de Van Persie.

Sobre las opciones de Japón en el Mundial, ambos muestran optimismo.

Este domingo, Ueda y Watanabe se medirán con Japón a la selección holandesa en el AT&T Stadium. Ambos confían en lograr el título mundial: «Tenemos muchas posibilidades. Varios jugadores compiten al máximo nivel en el extranjero y conocemos nuestro potencial», concluye Watanabe.