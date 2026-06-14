Robin van Persie fue destituido la semana pasada como entrenador del Feyenoord. En una entrevista con De Telegraaf, Ayase Ueda recuerda la difícil temporada que culminó con la salida del técnico. A lo largo del curso, el delantero percibió cómo la presión sobre Van Persie crecía y también sintió el peso de esa responsabilidad sobre sí mismo.

Van Persie confió mucho en él la temporada pasada y eso dio resultados: con 25 goles, el japonés se convirtió en máximo goleador de la Eredivisie. «Ha sido mi mejor campaña. No sé exactamente por qué, pero la presencia de Watanabe ha sido clave», afirma.

Aun así, recuerda la temporada con sentimientos encontrados: «Personalmente estoy contento por ser el máximo goleador, pero como equipo no fuimos campeones y eso me pesa».

El japonés de 27 años también se dirige a la afición del Feyenoord. «Esta temporada también hemos pasado por una mala racha con el Feyenoord. Sin duda, lo lamento».

Durante la campaña notó que Van Persie estaba en el ojo del huracán, así que se siente aliviado de que el equipo acabara segundo a pesar de todo.

«Lo sentí sobre todo como una presión sobre mí mismo, porque el entrenador me ha dado mucha confianza. Por eso tenía muchas ganas de rendir para él y me alegro de que hayamos terminado segundos», concluye Ueda, quien, tras Watanabe, reacciona a la marcha de Van Persie.

Ahora, sobre las posibilidades de Japón en el Mundial, ambos muestran optimismo.

Este domingo, Ueda y Watanabe se medirán con Japón a la selección holandesa en el AT&T Stadium. Ambos confían en lograr el título mundial: «Tenemos muchas posibilidades. Varios jugadores compiten al máximo nivel en el extranjero y conocemos nuestro potencial», concluye Watanabe.