Una selección europea... «Opta» pronostica quién será el campeón del Mundial de 2026

Solo quedan 70 días para el inicio de la fase final del Mundial de 2026, en la que participarán 48 selecciones por primera vez en la historia del torneo.

Tras conocerse las selecciones clasificadas, el superordenador de la empresa «Opta» ha publicado sus pronósticos.

El diario «Marca» informó de que el ordenador de Opta pronostica que la selección española se alzará con el título de la Copa del Mundo de 2026, con un 15,83 % de probabilidades.

Tras España, le sigue la selección francesa, con un 12,77 % de posibilidades de ganar el título mundial, en su intento por alcanzar la tercera final consecutiva.

Tras España y Francia, se sitúan Inglaterra y Argentina, ya que ambas tienen más del 10 % de posibilidades de alzarse con el título.

Completa el top 5 la selección de Portugal, liderada por Cristiano Ronaldo, con un 6,92 % de posibilidades de conseguir su primer título mundial.

Por su parte, Brasil y Alemania, fuera del top 5, ocupan el sexto y séptimo puesto, respectivamente.

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