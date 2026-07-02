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New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Una sanción inesperada echa por tierra el fichaje de Trezeguet por la Liga saudí

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El equipo egipcio estuvo a punto de trasladarse a Riad

El fichaje de Mahmoud Hassan «Trezeguet», extremo del Al-Ahly, por la liga saudí podría fracasar por una sanción inesperada.

Varios medios habían informado del interés del Al-Riyad saudí en ficharlo este verano, dado que el Al-Ahly quiere liberarse de su alto salario.

Sin embargo, el diario saudí Al-Sharq Al-Awsat reveló que Al-Riyad tiene prohibido fichar este verano.

Según el rotativo, Al-Riyad y Al-Shabab son dos de los cuatro clubes sancionados por la Liga Saudí por incumplir el reglamento de control financiero.

Tras varias reuniones con la Comisión de Control Financiero, los clubes no presentaron un plan que cumpliera los criterios establecidos.

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La Liga argumentó que busca asegurar la solidez financiera de los clubes antes de asumir compromisos que quizá no puedan cumplir.

En las últimas semanas se ha discutido el papel de la Comisión de Control Financiero de la Liga Saudí, pues varios clubes no lograron la autorización para fichar en verano.

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