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Los movimientos han empezado pronto en el Barcelona. El portugués Jorge Mendes, el célebre agente de futbolistas, está a punto de llegar a la Ciudad Condal para mantener una esperada reunión con Alejandro Balde y abordar su futuro en el equipo, en un momento en el que su protagonismo ha caído esta temporada y no está disfrutando de los minutos que esperaba.

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Según ha revelado el diario español «Sport», Jorge Mendes llegará este mediodía a la terminal de vuelos privados del aeropuerto de Barcelona, donde le espera una intensa jornada de reuniones para tratar distintos asuntos relacionados con los futbolistas a los que representa. El principal de ellos es Alejandro Balde, cuyo futuro está en el aire por sus escasas participaciones esta temporada.

La visita de Mendes se centrará fundamentalmente en la situación de Alejandro Balde. El agente portugués quiere reunirse en persona con el jugador para conocer de cerca cómo está gestionando su situación actual en el Barcelona, escuchar sus inquietudes y aconsejarle sobre los pasos más adecuados para su futuro.

Mendes, que cuenta con una larga experiencia en el mercado de fichajes, quiere conocer las prioridades de su representado antes de estudiar cualquier posible escenario sobre su futuro.

Aunque el objetivo principal de la visita es reunirse directamente con Alejandro Balde, sigue existiendo la posibilidad de que Mendes aproveche su presencia en Barcelona para contactar con la directiva del club.

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En ese caso, sería Deco quien se encargaría de hablar con él, ya que Joan Laporta se encuentra actualmente en Nueva York para asistir a la tercera edición del homenaje a Johan Cruyff. El presidente regresará mañana a la Ciudad Condal.

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El futuro de Alejandro Balde

La situación de Alejandro Balde es uno de los asuntos más destacados de la visita de Mendes, ya que el lateral izquierdo no ha tenido esta temporada el papel que esperaba, al tiempo que varios clubes han mostrado interés en ficharlo.

La falta de continuidad en sus participaciones ha generado dudas sobre su futuro, aunque por ahora no se ha tomado ninguna decisión definitiva.

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La prioridad del jugador siempre ha sido seguir en el Barcelona. De hecho, mantuvo una conversación con el entrenador Hansi Flick durante los últimos días del pasado mercado de verano, tras la cual dejó clara su intención de seguir defendiendo la camiseta azulgrana.

Balde quería quedarse en el equipo y luchar por recuperar su sitio en el once titular, pero con el paso de las semanas la situación se ha complicado, ya que el lateral izquierdo ha empezado a darse cuenta de que no le resultará fácil tener un papel protagonista y determinante.

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Hansi Flick ha llegado incluso a recurrir en el lateral izquierdo a jugadores que no ocupan esa posición de forma natural, algo que refleja las dificultades que afronta Balde para recuperar su lugar en el equipo.

En estas circunstancias, Mendes quiere conocer el estado anímico y deportivo de su representado y estudiar con él los distintos escenarios que podrían abrirse en los próximos meses.

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El primer paso será evaluar su situación deportiva antes de tomar cualquier decisión sobre su futuro. Además, una posible salida no tendría por qué producirse el próximo mes de enero.

Aunque el mercado de invierno podría ofrecer una buena oportunidad para un traspaso, aplazar cualquier movimiento hasta el mercado de verano también sigue siendo una opción.

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Por el momento, no hay ninguna operación cerrada ni una decisión definitiva sobre la continuidad del jugador en el Barcelona.

Una estrecha relación entre Mendes y Deco

Más allá del caso Balde, la presencia de Jorge Mendes en Barcelona siempre despierta interés por la estrecha relación que le une con el club azulgrana.

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El agente portugués mantiene una excelente relación personal y profesional con Deco, con quien ha colaborado en numerosas operaciones a lo largo de los últimos años.

El papel de Mendes no se limita al de agente de futbolistas. Su influencia se extiende a la intervención en operaciones de gran calado, lo que le ha convertido en un nombre habitual en los despachos de los grandes clubes europeos.

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También participa en negociaciones relacionadas con jugadores a los que no representa directamente, ya que muchos clubes y futbolistas recurren a él para aprovechar su red de contactos y facilitar el cierre de algunas operaciones.

Sin embargo, la visita actual parece estar ligada principalmente a la situación de Alejandro Balde, además de a otros compromisos profesionales de Mendes, más que a una reunión oficial con la directiva del Barcelona.

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Eso no descarta que haya contacto con Deco, sobre todo por la confianza mutua y la sólida relación que existe entre ambos.

El futuro de Balde sigue abierto a todas las posibilidades, mientras Mendes quiere escuchar a su jugador antes de decidir los próximos pasos.

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La visita del agente portugués a Barcelona será una oportunidad para abordar este asunto, sin que ello implique necesariamente un movimiento real o un cambio inmediato en el futuro del jugador.