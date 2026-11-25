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El Al Nassr saudí ha comunicado a su futbolista portugués João Félix su decisión definitiva sobre su futuro en el equipo tras el final de la actual temporada 2026-2027, en un momento en el que varios clubes, con el Barcelona a la cabeza, se interesan por hacerse con sus servicios.

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Varios informes de prensa habían revelado el deseo del Barcelona de fichar a João Félix en el próximo mercado de verano , sobre todo porque su contrato actual con el Al Nassr expira al final de esta temporada.

Sin embargo, el diario saudí «Al Riyadiyah» ha asegurado que el Al Nassr se reunió este miércoles con el futbolista portugués para decidir de forma definitiva su futuro y zanjar la polémica que ha rodeado su situación en los últimos tiempos.

Según el periódico, el Al Nassr comunicó a João Félix que renovará su contrato hasta 2029 y que no tiene intención de anular la cláusula de ampliación ni de vender su contrato al término de la presente temporada.

Por su parte, el jugador portugués acogió con agrado la decisión del club saudí y expresó que se siente a gusto en el Al Nassr, en la capital saudí, Riad, al considerar que esta experiencia ha sido la principal razón de su regreso a la selección de su país en los últimos tiempos.

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El Al Nassr fichó a João Félix procedente del Chelsea en el penúltimo mercado de verano, en una operación valorada en 30 millones de euros, según informaciones de prensa.

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De acuerdo con lo que «Al Riyadiyah» desveló anteriormente, el contrato firmado en el verano de 2025 incluye una ampliación automática de dos temporadas, salvo que el Al Nassr comunique expresamente su deseo de prescindir del jugador.

La continuidad de João Félix en el conjunto saudí supondrá el pago de una cantidad adicional de 20 millones de euros al Chelsea.

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En ese caso, el salario anual de Félix pasará de 10 a 12,5 millones de euros durante las dos temporadas adicionales, además de otras ventajas.

En cambio, si el Al Nassr activa la cláusula de salida dentro del plazo fijado, que se extiende hasta el próximo 1 de junio, el coste de la operación se reducirá a 30 millones de euros y el jugador regresará automáticamente al club londinense.

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El aspecto más sorprendente del acuerdo es que el Al Nassr puede renunciar a los dos años adicionales sin tener que pagar ninguna penalización ni compensación económica.

En ese supuesto, João Félix volvería al Chelsea, club con el que tiene contrato hasta 2031.

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No obstante, la decisión no depende exclusivamente del club saudí. Según «Al Riyadiyah», la activación de la cláusula de salida requiere también el visto bueno del jugador.

Del mismo modo, si João Félix quisiera abandonar Arabia Saudí por iniciativa propia, necesitaría contar con la aprobación del Al Nassr.

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João Félix llegó al Al Nassr en julio de 2025 y se ha convertido en una pieza importante del equipo. Ahora, su futuro depende de una decisión que debe tomarse antes del próximo 1 de junio.

Desde su llegada al Al-Awwal Park, la estrella portuguesa ha disputado 63 partidos con el Al Nassr en todas las competiciones, en los que ha marcado 34 goles y ha dado otras 28 asistencias.

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En el plano colectivo, João Félix condujo al Al Nassr a conquistar la Liga Roshn Saudí la pasada temporada, tras siete años de sequía, además de alcanzar la final de la Liga de Campeones de Asia 2, en la que cayó por 1-0 ante el japonés Gamba Osaka.