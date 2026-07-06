Una reunión con Flick definirá el futuro de la estrella del Barcelona

Una reunión pendiente con Flick decidirá el futuro de una estrella del Barcelona. El centrocampista Marc Casado se reunirá con el técnico alemán Hansi Flick antes de decidir su continuidad en el club catalán. «La Masía» continuará su carrera con los «blaugranas» o buscará una nueva oportunidad.

El centrocampista, que participaba en un campamento de verano con 150 niños, anunció que el lunes se presentará en la Ciudad Deportiva para iniciar la pretemporada y que a lo largo de la semana hablará con el técnico alemán para conocer sus planes.

El jugador, de 21 años, afirmó: «El lunes empezaré la pretemporada y hablaré con quien tenga que hablar». Subrayó que su deseo es quedarse, aunque no descarta marcharse.

Reconoce que la pasada temporada no fue fácil, pues apenas contó con minutos bajo la dirección de Xavi Hernández, y añade: «Ha sido una temporada diferente, he tenido que adaptarme a varias circunstancias. Siempre he dado lo mejor de mí cuando me han pedido que jugara; mi deseo de darlo todo nunca cambiará, y el entrenador lo sabe muy bien».

El centrocampista, seguidor del Barcelona hasta la médula, reafirmó su claro deseo de «seguir adelante», afirmando: «Si se tratara de otro club, no lo dudaría ni un instante, pero aquí, en el Barcelona, todo es diferente», señalando que su vínculo emocional con el club hace que la decisión de marcharse sea más difícil.

Desmintió los rumores sobre negociaciones con otros clubes: «Lo mejor es no hacer caso; circulan muchas mentiras. Que digan lo que quieran; ni el club ni mi agente me han dicho nada».

Recuerda que ya vivió una situación parecida hace tres temporadas: «Parecía que me iba a marchar porque Xavi no contaba conmigo, y al final me quedé».

Además, se mostró ilusionado con la posible llegada de Julián Álvarez: «Es un jugador de talla mundial; si viene, nos aportará mucho y le daremos una calurosa bienvenida».

Aun así, admitió que su gran anhelo es compartir cancha con Lionel Messi: «Leo está en otro nivel; me hubiera encantado jugar con él».