Luis de la Fuente, seleccionador de España, rechazó entrar en la polémica suscitada en torno a la crisis de Cristiano Ronaldo con la selección portuguesa, después de recibir una pregunta hipotética sobre qué haría si fuera él el responsable de dirigir a "Brasil de Europa" durante la crisis actual.
La respuesta del técnico de España fue cauta, ya que afirmó que no podía determinar la decisión que habría tomado en una situación sobre la que no dispone de toda la información y los detalles, señalando que afrontar este tipo de crisis requiere primero conocer lo que realmente ocurrió, antes de emitir cualquier juicio o adoptar una postura.
De la Fuente dijo durante la rueda de prensa previa al duelo ante la República Checa mañana en la tercera jornada de la Liga de Naciones de la UEFA: "Está claro que no puedo hablar de este asunto ni opinar sobre él, porque no tengo la información ni los datos suficientes. Las especulaciones y las suposiciones no son propias de mí, y no me gusta emitir juicios sin conocer los hechos".
El seleccionador español añadió: "En mi opinión, hay que afrontar cada situación cuando realmente ocurre. Y como siempre decía uno de mis maestros: cada situación tiene su particularidad, y hay que afrontarla según su naturaleza", subrayando que no prefiere ponerse en el lugar de otro entrenador y juzgar una decisión en una crisis cuyas circunstancias no conoce por completo.
Lee también: El hijo de una leyenda de Marruecos rechaza a "los Leones" por Francia
Y cuando se le pidió que aclarase si tenía una idea sobre cómo afrontar la situación de Ronaldo, De la Fuente se limitó a decir: "Sinceramente, no lo sé", antes de aclarar su postura de forma más contundente: "Y como he dicho, no se puede dar una respuesta sin conocer la verdad y lo que realmente ocurrió".
El técnico de España concluyó sus palabras diciendo: "Y, por desgracia, esto es todo lo que puedo decir", cerrando la puerta a ofrecer una opinión hipotética sobre la crisis de Ronaldo y la selección portuguesa, prefiriendo no entrar en detalles sobre los que no dispone de información completa, y centrándose en el duelo que le espera a la selección española ante la República Checa.