El Real Madrid logró una remontada histórica y sin precedentes en la Liga de Campeones, después de transformar su desventaja de 3-1 ante la Roma en una emocionante victoria por 4-3, en un partido que vivió una reacción extraordinaria durante los últimos minutos.

El Real Madrid consiguió anotar tres goles consecutivos por medio de Carlos Espí en el minuto 82:04, Endrick en el 84:40 y Antonio Rüdiger en el 89:47, para convertir un marcador en contra por dos goles en una ventaja de un gol.

Según una estadística publicada por MisterChip, el conjunto blanco necesitó solamente 7 minutos y 43 segundos para completar esta remontada, firmando así la remontada más rápida de un equipo a domicilio en la historia de la Liga de Campeones.

De este modo, el Real Madrid pulverizó el récord anterior, que estaba en manos del Liverpool, después de que el equipo inglés necesitara 12 minutos y 48 segundos para dar la vuelta a su desventaja ante el Villarreal en el enfrentamiento entre ambos conjuntos el 3 de mayo de 2022.

Con ello, el Real Madrid añadió un nuevo logro histórico a su palmarés europeo, tras darle la vuelta a un partido que parecía encaminado a la derrota y convertirlo en una emocionante victoria en los momentos decisivos, consiguiendo el pleno de puntos después de dos jornadas.