Una relación especial: una estrella de la Bundesliga ya se está posicionando ante Jürgen Klopp para formar parte de la selección alemana

«El objetivo de todos es ser internacional; yo también lo anhelo», afirmó el nuevo fichaje sajón en su presentación.

Klopp, actual director de fútbol de Red Bull, fue clave en su fichaje por 20 millones de euros desde el Borussia Mönchengladbach. Como se ha sabido, Klopp, sucesor designado de Julian Nagelsmann como director de fútbol global de Red Bull, fue clave en el fichaje de Reitz. Su capacidad atlética y su fuerza en los duelos fueron decisivas para la directiva del Leipzig.

Su fichaje por el Leipzig provocó malestar en la afición del Gladbach, que se agravó durante el duelo de Bundesliga en abril. «Quien quiera esto aquí, nunca podrá ser nuestro capitán», rezaba una pancarta de los “Fohlen”, que abuchearon a Reitz pese a llevar el brazalete. Curiosamente, en la primera jornada de la nueva temporada ambos equipos se verán las caras.

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Jürgen Klopp, próximo seleccionador alemán: solo falta la firma.

Reitz aún no ha sido convocado con la absoluta, aunque jugó 17 partidos con la sub-21 entre 2023 y 2025. Su cercanía a Klopp podría abrirle ahora las puertas de la selección. Tras el acuerdo entre la DFB y Red Bull anunciado por el técnico de 59 años en MagentaTV durante la final del Mundial, solo falta la firma. «Ya no hay ningún obstáculo», afirmó.

Por ahora se desconoce el futuro de varios veteranos. Aparte de Manuel Neuer, nadie más del plantel, que volvió a decepcionar en el Mundial, ha anunciado su retiro. Si se diera —como piden exjugadores y expertos— una ola de despedidas, Reitz podría beneficiarse. En su demarcación, Leon Goretzka es uno de los candidatos.

Antes, Reitz debe demostrar su nivel en Leipzig, aunque aún no ha debutado con los «Toros Rojos» tras superar una grave infección este verano. «No ha sido un periodo fácil, pero vamos por buen camino. Por desgracia, no hay un calendario concreto, así que es difícil prever el día exacto en que estaré al 100 %. Todos los valores son los adecuados, me siento bien y cada día daremos un paso más para volver al campo lo antes posible», afirmó.



