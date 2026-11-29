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José Mourinho, entrenador del Real Madrid, acusó al cuerpo técnico del Deportivo Alavés de lanzar deliberadamente dos balones al terreno de juego desde el banquillo para retrasar la reanudación del juego, y pidió la expulsión de Quique Sánchez Flores, técnico del Alavés, tal y como establece el reglamento arbitral.

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Según el diario español «Marca», Mourinho criticó en la rueda de prensa posterior al Real Madrid-Alavés la gestión del incidente por parte del árbitro Soto Grado, al considerar que fue permisivo con el comportamiento del banquillo del conjunto vasco y que no adoptó la medida disciplinaria que exige el reglamento.

«Han tenido la suerte de contar con un árbitro muy permisivo con la pérdida de tiempo. No quiero entrar en muchos detalles, pero fue permisivo hasta el punto de ignorar una regla muy clara, que establece que si un miembro del cuerpo técnico lanza un balón al terreno de juego, el entrenador debe ser expulsado», afirmó el técnico del Real Madrid.

«Lanzaron un balón al campo en dos ocasiones, y el árbitro fue muy permisivo con esa acción y con los segundos que se perdieron», añadió.

Mourinho quiso felicitar al Alavés por la victoria, pero aclaró que lo que le molestó fue que se lanzaran balones al campo desde el banquillo: «Consiguieron frenar el ritmo del partido y reducir el tiempo de juego efectivo, lo que nos complicó la tarea».

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«Felicito a Quique por su planteamiento, pero lo único que le reprocho, porque es un comportamiento impropio, es lanzar balones al campo. Eso ya no lo hace nadie en el fútbol», prosiguió.

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La norma a la que se refirió Mourinho se basa en el reglamento que regula la conducta de los miembros del cuerpo técnico y del banquillo, recogido en la Regla 12 de las Reglas de Juego de la International Football Association Board (IFAB).

El reglamento establece que lanzar deliberadamente un objeto al terreno de juego con la mano o con el pie es una infracción sancionable con expulsión.

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En el punto en el que se apoyó Mourinho, el reglamento precisa que el árbitro tomará medidas contra los miembros del cuerpo técnico que no actúen de forma responsable, y puede advertirles, amonestarlos con tarjeta amarilla o mostrarles la roja y expulsarlos del terreno de juego y de sus inmediaciones, incluida el área técnica.

Si no es posible identificar al responsable de la infracción, la norma establece que se sancione al primer entrenador presente en el área técnica.

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Denis Suárez niega que lanzaran balones

Por su parte, Denis Suárez, jugador del Alavés, negó las acusaciones de Mourinho al hablar con el programa «Gigantes» después del partido para analizar la victoria de su equipo, y quiso aclarar lo ocurrido.

«No, no, no. Eso pasó al final del partido, cuando despejamos dos balones. Detrás del banquillo hay una mampara de cristal, y el balón rebotó en ella y volvió al terreno de juego», explicó el centrocampista.

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«Mourinho estaba de espaldas a la jugada, por eso pensó que estábamos lanzando balones al campo. No tenemos ningún balón en el banquillo; de hecho, hoy en día los equipos ya no tienen balones en el banquillo, sino que se colocan en conos repartidos alrededor del campo», añadió.

El centrocampista explicó lo sucedido: «Puede que Mourinho no lo viera porque estaba de espaldas, mirando al terreno de juego, pero lo que pasó es que se despejaron dos balones que golpearon la mampara de cristal situada detrás del banquillo, encima de los asientos VIP, y volvieron al campo».