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El francés Jules Koundé, defensa del Barcelona, está cerca de recuperarse definitivamente de la lesión que lo ha mantenido alejado de los terrenos de juego durante más de un mes, cuando se esperaba que estuviera de baja solo una semana. El jugador estará en condiciones de recibir el alta médica este fin de semana, coincidiendo con el duelo ante el Villarreal en el Camp Nou.

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Según informa el diario español AS, la recuperación de Koundé ha sufrido un retraso inesperado, pese a que la lesión no pasaba de ser un esguince de grado 1 en el tobillo izquierdo, sufrido en el partido ante el Real Betis el pasado 17 de octubre. Eso ha prolongado su ausencia durante cerca de cinco semanas.

Los responsables del Barcelona trataron de averiguar las causas del enorme retraso en la vuelta del jugador, sobre todo porque una lesión de este tipo suele requerir entre 7 y 10 días de recuperación. Sin embargo, el motivo principal fue el intento de acelerar su regreso antes del Clásico, que se disputó solo seis días después de que se lesionara.

Hans Flick no tenía alternativas en el lateral derecho en aquel momento, ya que la baja de Eric García también estaba confirmada, por lo que necesitaba con urgencia al defensa francés para el duelo contra el Real Madrid.

De hecho, Koundé intentó volver antes de tiempo e incluso llegó a forzar para participar en el partido, pero finalmente tuvo que dar marcha atrás porque seguía sintiendo dolor. Además, los servicios médicos descartaron recurrir a infiltraciones locales como solución rápida para acelerar su recuperación, sobre todo porque el propio jugador no estaba del todo convencido de esa opción.

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Este contratiempo ralentizó los pasos posteriores de la recuperación, ya que las señales negativas persistieron y el dolor no desapareció como se esperaba. Por ello, los servicios médicos decidieron aplazar su regreso hasta asegurarse de que estuviera totalmente recuperado y sin ningún problema.

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El estado del jugador no mejoró como se esperaba hasta el inicio de esta semana, cuando pudo entrenarse sin sentir ningún dolor en el tobillo. Además, los indicios de su recuperación son muy positivos, por lo que ahora el foco está puesto en que reciba el alta médica el próximo domingo, antes del partido ante el Villarreal.

El diario reveló que Koundé siguió acudiendo a la Ciudad Deportiva durante los últimos días, pese a que el resto de la plantilla disfrutaba de descanso, para continuar trabajando en la recuperación de su forma física.

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El defensa francés no participó en el entrenamiento colectivo del pasado lunes, pero está previsto que se una a sus compañeros el jueves si todo marcha según lo planeado, coincidiendo con la vuelta de los internacionales a los entrenamientos.

El regreso de Koundé supone un impulso importante para Hans Flick, que ya ha recuperado a Andreas Christensen y a Eric García en la línea defensiva, de modo que está cada vez más cerca de recuperar más alternativas en defensa antes de la reanudación de la competición.