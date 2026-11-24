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El Real Madrid está cerca de cerrar un asunto clave para el futuro de una de sus grandes estrellas, después de haber avanzado considerablemente en las negociaciones para ampliar el contrato de Jude Bellingham. Es un paso que refleja la firme voluntad de la directiva de que el centrocampista inglés siga formando parte del proyecto durante muchos años, con el objetivo de asegurar sus servicios hasta 2031.

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Según ha revelado el diario «The Athletic», las negociaciones entre el Real Madrid y Bellingham se encuentran en una fase avanzada, y se espera alcanzar un acuerdo que otorgue al jugador un nuevo contrato que lo sitúe entre los mejor pagados del fútbol europeo. Su salario se acercaría al que percibe su compañero, el brasileño Vinícius Júnior, mientras que Kylian Mbappé seguiría siendo el jugador con el sueldo más alto del conjunto blanco.

Bellingham, de 23 años, cobra alrededor de 15 millones de euros netos al año en virtud de su contrato actual, que se extiende hasta junio de 2029.

El Real Madrid empezó a moverse en septiembre para modificar las condiciones del contrato, consciente de la importancia del jugador en su plantilla y con la intención de recompensarlo por su rendimiento desde que llegó al club, ampliando su vinculación dos años más.

Las previsiones apuntan a que el nuevo salario se acercará a los ingresos de Vinícius, que el pasado verano pasó a percibir unos 600.000 euros netos semanales, lo que refleja la posición que ha alcanzado Bellingham en el Real Madrid tras convertirse en una de las piezas fundamentales del equipo.

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Este movimiento no se limita al jugador inglés, sino que forma parte de un plan más amplio para asegurar el futuro de los pilares del equipo con contratos de larga duración.

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En este sentido, el Real Madrid sigue negociando la renovación del uruguayo Fede Valverde, después de haber garantizado recientemente la continuidad del turco Arda Güler y del francés Aurélien Tchouaméni, con sendos contratos hasta 2032.

Estos movimientos confirman la voluntad del club de mantener su columna vertebral y evitar situaciones contractuales complicadas con jugadores que son una parte fundamental de sus planes para las próximas temporadas.

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Bellingham está ofreciendo un gran nivel esta temporada: ha marcado 6 goles y se ha mantenido como titular a las órdenes de José Mourinho, que recientemente lo calificó de jugador único.

Aunque es posible que descanse en el partido ante el PSV Eindhoven neerlandés, previsto para el martes en la Liga de Campeones, el centrocampista ha recibido los elogios de su compañero, el belga Thibaut Courtois, que lo consideró el ejemplo de un jugador con un deseo constante de ganar.

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Courtois afirmó que Bellingham tiene unas enormes ganas de ganar y que no oculta su enfado cuando las cosas no salen como quiere. Señaló además que es un líder en el campo, que tiene una mentalidad excepcional y que da todo lo que tiene para ayudar al equipo. Añadió que el Real Madrid necesita jugadores con ese espíritu y subrayó que el entusiasmo del centrocampista y su afán por conseguir victorias suponen un valor importante para el grupo, sobre todo en los partidos que exigen una gran personalidad.

El guardameta belga también destacó las cualidades físicas de Bellingham pese a su juventud. Explicó que tiene una gran energía que le permite seguir corriendo durante mucho tiempo y que a los rivales les cuesta quitarle el balón cuando arranca con él. Asimismo, resaltó su dedicación a los entrenamientos y al trabajo en el gimnasio, y consideró que su estado físico se refleja directamente en el rendimiento del equipo, ya que el Real Madrid ofrece su mejor versión cuando el inglés está en plenitud de forma.