Las competiciones de LaLiga española para la temporada 2026-2027 arrancan mañana sábado, pero los aficionados no verán al Real Madrid ni al Barcelona en la jornada inaugural, después de que se decidiera aplazar los partidos de ambos equipos. ¿Cuál es el motivo?

Y pese a que los partidos del Real Madrid ante la Real Sociedad y del Barcelona contra el Athletic de Bilbao siguen contabilizándose oficialmente dentro de la primera jornada, se disputarán más adelante en el mes, según una medida excepcional adoptada por las autoridades futbolísticas españolas para conceder a los clubes más afectados por el Mundial 2026 un período adicional para recuperar a sus jugadores y ponerlos a punto.

Una medida excepcional por el Mundial

La Real Federación Española de Fútbol adoptó una norma especial que permite a los clubes que tuvieran jugadores participantes en las semifinales o la final del Mundial aplazar su partido de la primera jornada a los días 25, 26 o 27 de agosto.

La decisión llegó debido al calendario excepcional de la temporada, ya que las competiciones del Mundial concluyeron muy poco antes de la fecha fijada para el inicio de LaLiga española.

Las condiciones se cumplieron en el Real Madrid y el Barcelona, después de que ambos equipos incorporaran a un gran número de jugadores que prolongaron su recorrido con las selecciones de sus países hasta las últimas fases del torneo.

¿Cuándo juega el Real Madrid su partido aplazado?

Se decidió trasladar el partido del Real Madrid ante la Real Sociedad al miércoles 26 de agosto, en el estadio Santiago Bernabéu.

Pero la paradoja es que este partido no será la primera aparición del Real Madrid en LaLiga bajo la dirección de José Mourinho, ya que el equipo comenzará su recorrido cuatro días antes, cuando visite al Espanyol el 22 de agosto en un partido correspondiente a la segunda jornada.

Por lo tanto, el Real Madrid disputará su partido de la segunda jornada antes de jugar oficialmente el suyo de la primera, en un escenario poco habitual impuesto por los ajustes del calendario.

El Barcelona sigue el mismo camino

La misma situación se aplica al Barcelona, ya que su partido ante el Athletic de Bilbao de la primera jornada fue aplazado al jueves 27 de agosto, en el estadio Spotify Camp Nou.

Pero el conjunto catalán, vigente campeón bajo la dirección de Hansi Flick, comenzará la temporada antes de eso, cuando se enfrente al Elche fuera de casa el 23 de agosto dentro de las competiciones de la segunda jornada.

Y solo 4 días después, el Barcelona regresará a su estadio para disputar su partido aplazado ante el Athletic de Bilbao, con lo que habrá comenzado su temporada de forma efectiva antes de completar su compromiso de la jornada inaugural.

De este modo, la jornada inaugural de LaLiga española se extenderá de forma excepcional desde mañana, fecha del partido entre el Deportivo Alavés y el Getafe, hasta el 27 de agosto, es decir, cerca de dos semanas hasta que se completen todos sus partidos.