Circularon numerosos informes sobre la existencia de una fuerte conspiración por parte de las estrellas de la selección portuguesa para expulsar al capitán Cristiano Ronaldo de la concentración actual, pero la crisis salió a la luz por parte del nuevo entrenador Jorge Jesus.

Una crisis explosiva estalló durante los últimos días, tras la salida de Ronaldo de la concentración de Portugal, en protesta por haber sido relegado y por la traición de Jesus al acuerdo pactado entre ambos sobre su participación en los partidos, y después por las declaraciones que realizó su entrenador tras el enfrentamiento ante Noruega.

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El periodista portugués Pedro Sobveda explicó a través del programa saudí "Al-Montasaf" que "lo que se dice sobre la existencia de una conspiración de los jugadores de Portugal contra Ronaldo no tiene ningún fundamento".

Y afirmó que "las estrellas de la selección portuguesa intentaban aprender de Ronaldo y permanecer a su lado, pero lo que ocurrió no es más que un problema provocado por Jesus para deshacerse del misil de Madeira".

Informes periodísticos señalan recientemente que la Federación Portuguesa de Fútbol busca contactar con Ronaldo para poner fin a la disputa y organizar un partido de despedida con el que ponga punto final a su trayectoria internacional.