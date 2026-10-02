Han circulado numerosos informes sobre la existencia de una fuerte conspiración por parte de las estrellas de la selección portuguesa para expulsar al capitán Cristiano Ronaldo de la concentración actual, pero la crisis salió a la luz por parte del nuevo entrenador Jorge Jesus.

Durante los últimos días estalló una crisis explosiva tras la salida de Ronaldo de la concentración de Portugal, en protesta por haber sido relegado y por la traición de Jesus al acuerdo pactado entre ambos sobre su participación en los partidos, además de las declaraciones que hizo su entrenador tras el enfrentamiento ante Noruega.

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El periodista portugués Pedro Sepúlveda explicó a través del programa saudí "Al-Montasaf" que "lo que se dice sobre la existencia de una conspiración de los jugadores de Portugal contra Ronaldo no tiene ningún fundamento".

Y afirmó que "las estrellas de la selección portuguesa intentaban aprender de Ronaldo y permanecer a su lado, pero lo ocurrido no es más que un problema provocado por Jesus para deshacerse del misil de Madeira".

Informes periodísticos recientes apuntan a que la Federación Portuguesa de Fútbol busca contactar con Ronaldo para poner fin a la disputa y organizar un partido de despedida con el que ponga punto final a su trayectoria internacional.