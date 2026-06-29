Una propuesta legendaria... ¿Asumirá Turki Al-Sheikh la presidencia de la Federación Saudí?

Turki Al-Sheikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudí, ha reaparecido en el ámbito deportivo tras la dimisión de Yasser Al-Misehal como presidente de la Federación Saudí de Fútbol.

Al-Meshal renunció por la presión de los aficionados tras la sorpresiva eliminación de Arabia Saudí en la fase final del Mundial 2026.

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Mohamed Al-Da’ei, leyenda del Al-Hilal, declaró en el programa «Dourina Ghir»: «Sin duda, espero que Turki Al-Sheikh asuma la presidencia de la Federación Saudí de Fútbol, ya que marcará una gran diferencia y ayudará a la selección a recuperar su prestigio».

Y añadió: «Con Turki Al-Sheikh conseguiremos todos los títulos posibles, excepto el Mundial; es un hombre sincero y espero que asuma el cargo».

Y concluyó: «Propongo a Turki para el cargo porque no está vinculado a ningún club, a diferencia de Sami Al-Jaber, del Al-Hilal, y de Khalid Al-Beltan, expresidente del Al-Shabab».



