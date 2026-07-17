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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Una promesa emocionante... Bellingham rompe su silencio tras la pérdida del sueño de los ingleses

Inglaterra vs Argentina
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J. Bellingham
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Jude Bellingham, estrella de Inglaterra, habló tras perder la final de la Copa del Mundo 2026 contra Argentina.

Inglaterra dominó 1-0 hasta el 85’, pero el campeón marcó dos veces y ganó 2-1.

Bellingham escribió en Instagram: «Me costaba encontrar las palabras, pero lo que dijo el conductor de nuestro autobús en Kansas lo resume todo».

Y añadió: «Gracias por el apoyo excepcional desde casa y por el esfuerzo de quienes viajaron a Estados Unidos para animarnos».

Y concluyó: «Espero que el espíritu de unidad y amor que hemos visto en nuestro país no termine con el fin de este torneo, porque cuando estamos unidos, podemos lograr grandes cosas, y sin duda lo haremos... Os quiero a todos».

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Bellingham brilló en el Mundial 2026 con seis goles y una asistencia.

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