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El sindicato de futbolistas FIFPRO ha vuelto a criticar duramente a los responsables del Bayern de Múnich por su trato a Jamal Musiala. El director general Jan-Christian Dreesen ha respondido con incomprensión.

Debatir públicamente sobre el estado de salud del internacional «y cuestionar su salario mientras se recupera demuestra una profunda falta de humanidad y sensibilidad», afirmó el presidente de FIFPRO, Sergio Marchi, en un comunicado difundido el lunes, según «Absolut Bayern».

Musiala merece «el apoyo de su club y la certeza de que se cumplirá su contrato», añadió Marchi, que condenó «con la máxima firmeza» las declaraciones de los dirigentes del Bayern.

Marchi también respaldó al jugador de 23 años ante la posibilidad de una reducción salarial: «Me solidarizo plenamente con Jamal. El Bayern debe apoyarlo durante toda su recuperación y cumplir incondicionalmente el contrato firmado».

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El dirigente puso como ejemplo a Sudamérica: «En Argentina, el convenio colectivo de los futbolistas profesionales protege el salario pactado hasta que reciban el alta médica si una lesión o enfermedad ajena a la voluntad del jugador le impide jugar, incluso si el contrato ya ha vencido».

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Por eso, consideró lamentable «oír a dirigentes de un club de la talla del Bayern cuestionar si cumplirán un contrato que sigue vigente. Es un paso atrás para el fútbol».

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Por qué al Bayern le sorprende la reacción de FIFPRO

El director general Jan-Christian Dreesen reaccionó con incomprensión a las duras críticas de FIFPRO. «Es natural que el caso preocupe a los aficionados, porque cada uno de nuestros jugadores es uno de los nuestros. Y sí, ¡es verdad! ¡Jamal es uno de los nuestros! Precisamente por eso cuidamos de él. Así que estaba claro que habría reacciones», declaró en una entrevista con tz/Münchner Merkur y Bild: «Pero, sinceramente, la reacción de FIFPro me ha sorprendido. Esta asociación de futbolistas, en realidad, ni siquiera tiene representación en Alemania....»

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El director deportivo Max Eberl y el entrenador Vincent Kompany «creen en Jamal, están convencidos de que puede recuperar su nivel de antes. Eso es lo que esperamos todos», continuó Dreesen: «Y, por supuesto, también se trata de la persona. ¡Todos deseamos que vuelva a ser el de antes sobre el terreno de juego!»

Musiala, que padece un trastorno neurológico con crisis de ausencia, es objeto de un intenso debate en el club más laureado de Alemania. El expresidente ejecutivo Karl-Heinz Rummenigge avivó la discusión tras el partido contra el Colonia (1-1), cuando cuestionó públicamente la capacidad de Musiala para rendir y habló de posibles ajustes en su contrato.

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«Era difícil no darse cuenta de que el asunto ha vuelto a causar revuelo en los dos últimos días. Y, aun así, mantengo lo dicho: es nuestro deber velar por que Jamal tenga tiempo, se recupere y pueda volver a su nivel de antes», dijo Dreesen sobre el debate: «Al mismo tiempo, también tenemos una responsabilidad con el club. Uli Hoeneß y Karl-Heinz Rummenigge no han dicho otra cosa, aunque cada uno con distintos matices. Y creo que eso también se puede decir».

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¿Existe un acuerdo secreto entre Musiala y el Bayern?

Según Süddeutscher Zeitung, este verano los representantes de Musiala y el club habrían alcanzado un acuerdo verbal . Habrían pactado ajustar el contrato de Musiala si el jugador no lograba recuperar su nivel anterior.

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«Yo no estuve en esa reunión», añadió Dreesen sobre la información del periódico: «Por tanto, no puedo contar nada al respecto. Pero, si tuvo lugar antes de la tertulia de la BR en la que Uli habló por primera vez del tema, seguramente lo tenía presente cuando hizo sus declaraciones».

Hoeneß había señalado por primera vez hace dos semanas, durante una aparición en Bayerischer Rundfunk, la discrepancia entre el salario de Musiala y su capacidad actual para rendir y había hablado de un «dilema». Además, sembró dudas sobre si Musiala podría volver a alcanzar su mejor nivel: «Tiene una enfermedad que no se cura fácilmente, pero que puede controlarse hasta cierto punto con medicamentos», afirmó el presidente de honor del club más laureado de Alemania en el programa «Sonntags-Stammtisch», antes de plantear una cuestión delicada: «Pero si alguna vez volverá a tener la capacidad de rendir que tenía antes…».