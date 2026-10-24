Una presencia que incomoda a Pérez: el enemigo del veterano presidente ve el Clásico desde las gradas del Camp Nou

Enrique Riquelme, excandidato a la presidencia del Real Madrid, asistirá al partido del Clásico ante el Barcelona, mañana, en el estadio Spotify Camp Nou, acompañado de varios de sus amigos, para apoyar al conjunto blanco desde las gradas, en un momento en el que el actual presidente, Florentino Pérez, estará ausente del palco presidencial.

Riquelme, que obtuvo el 35% de los votos en las elecciones del Real Madrid celebradas el pasado mes de junio, procura seguir los partidos del equipo como visitante tanto en LaLiga como en la Liga de Campeones de Europa.

El club blanco estará representado en el palco por el vicepresidente Eduardo Fernández de Blas, junto a José Martínez "Pirri", exjugador y presidente de honor del club desde 2023.

La ausencia de Pérez supone una continuación de su postura de la temporada pasada, cuando no acudió al palco presidencial del estadio del Barcelona, después de que el Real Madrid rompiera sus relaciones con el club catalán a raíz de su retirada del proyecto de la Superliga europea.

Riquelme ya había asistido al enfrentamiento entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid en el estadio Metropolitano desde el palco de personalidades, una aparición que, según el diario "Mundo Deportivo", no fue del agrado de Pérez.