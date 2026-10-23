El Al-Ahli afronta crecientes interrogantes por parte de su afición en relación con las opciones disponibles en la posición de portero, después de que el periodo de ausencia del guardameta senegalés Édouard Mendy reavivara el debate sobre el grado de preparación de las alternativas locales para asumir la responsabilidad de proteger la portería en los partidos importantes.

Según el diario saudí "Asharq Al-Awsat", el nivel que ofreció el portero Abdulrahman Al-Sabni durante sus últimas participaciones provocó reacciones dispares en el entorno de la afición de Al-Ahli, en medio del temor por el impacto que la ausencia de Mendy pueda tener en la estabilidad defensiva del equipo, especialmente en los enfrentamientos que requieren una elevada concentración mental y experiencia para manejar la presión.

Los temores no se detienen en la evaluación del rendimiento del portero suplente, sino que se extienden a la capacidad del equipo para gestionar las ausencias reiteradas o imprevistas en una posición que se considera de las más delicadas e influyentes en los resultados de los partidos.

El diario señaló que Mendy goza de una importante consideración técnica dentro del equipo, por la experiencia internacional que posee y su capacidad para manejar los grandes partidos, algo que convierte su ausencia en un reto para el cuerpo técnico, sobre todo cuando se trata de enfrentamientos decisivos.

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En contrapartida, la participación de los porteros suplentes brinda al cuerpo técnico la oportunidad de comprobar sus verdaderos niveles y evaluar su capacidad para asumir la responsabilidad, aunque la presión de las competiciones y el alto listón de las aspiraciones de la afición hacen que el margen de error sea limitado.

La afición de Al-Ahli teme que el equipo se vea afectado en algunos enfrentamientos a causa de la falta de estabilidad en esta posición, sobre todo porque la lucha por los títulos exige contar con alternativas capaces de ofrecer niveles similares, sin que la preparación del equipo quede ligada a la disponibilidad de un solo jugador por muy importante que sea.

Con la cercanía del mercado invernal de fichajes, surge la posibilidad de contratar a un portero local como una de las opciones que el cuerpo técnico podría estudiar en coordinación con la dirección deportiva, con el objetivo de reforzar la competencia en la posición y proporcionar una alternativa que posea experiencia y capacidad de participar cuando sea necesario.

Hasta ahora no existen indicios confirmados de que se haya tomado una decisión oficial de contratar a un nuevo portero, pero los niveles mostrados durante el periodo de ausencia de Mendy podrían llevar al cuerpo técnico a reevaluar las necesidades del equipo, especialmente ante la continuidad de las competiciones locales y continentales.

La incorporación de un portero local podría representar una opción adecuada desde el punto de vista técnico, si el cuerpo técnico considera que el equipo necesita un elemento adicional con la suficiente experiencia, sin necesidad de realizar cambios en la lista de jugadores extranjeros.