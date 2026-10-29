Una política francesa aviva la crisis de Mbappé: tenía razón al describir al líder chino como un dictador

Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, ha recibido apoyo político en Francia en medio de su actual crisis con China.

La chispa de la crisis se remonta a una entrevista en la que Mbappé afirmó que una de sus imágenes satíricas favoritas es un fotomontaje de su rostro sobre el de un «dictador chino», en clara alusión —sin mencionar el nombre— al antiguo líder Mao Zedong.

Tras las reacciones en China a sus declaraciones sobre Mao Zedong, el delantero del Real Madrid recibió el apoyo de Marine Tondelier, pues la secretaria general del partido de Los Verdes defendió al capitán de la selección francesa.

Marine escribió en su cuenta de «X»: «Kylian Mbappé tenía toda la razón al calificar a Mao Zedong de dictador. Las decenas de millones de víctimas de las que Mao es responsable, y el carácter totalitario de su régimen, son hechos que confirman todos los historiadores».

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Y añadió: «Por lo tanto, Kylian Mbappé no expresó una opinión, sino que presentó hechos».

Marine Tondelier fue aún más lejos, al denunciar las presiones económicas que ejerce China, y añadió: «La sumisión sistemática a las presiones económicas chinas es una muestra de debilidad, y un reconocimiento de que lo que creemos vale menos que lo que tenemos para vender».

Como recordatorio, este asunto tuvo importantes repercusiones para Mbappé, pues algunas voces llamaron a boicotear al Real Madrid, se plantearon interrogantes sobre los contratos publicitarios y se canceló la emisión de los partidos de LaLiga en la televisión china.

Asimismo, el Real Madrid y Javier Tebas, presidente de LaLiga, presentaron una disculpa para preservar sus relaciones comerciales con el mercado chino.