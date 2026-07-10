Mohamed Salah prometió a los seguidores de Egipto tras el Mundial 2026.

Egipto alcanzó por primera vez los octavos de final, pero cayó 2-3 ante Argentina en un encuentro polémico.

En su cuenta de «X» escribió: «Sé que aún estáis enfadados, pero os prometo que haré todo lo posible para que esto sea un nuevo comienzo del fútbol egipcio».

«Clasificarse para el Mundial no basta; participar tampoco. Este equipo merece vuestra confianza», añadió.

Cabe recordar que Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, cambió la posición de Salah en la mayoría de los partidos del Mundial, pasando de extremo derecho a mediapunta, y la leyenda del Liverpool logró adaptarse a su nuevo papel con los Faraones.



