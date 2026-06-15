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¿Una pista del Liverpool? Un giro inesperado en el destino de Núñez antes del partido contra Arabia Saudí

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El jugador presenta una solicitud a su nuevo club

El futuro del delantero uruguayo Darwin Núñez genera especulaciones mientras se prepara para debutar en el Mundial ante Arabia Saudí.

El encuentro entre Arabia Saudí y Uruguay se jugará mañana martes a la 1:00 (hora de La Meca), en el Grupo H, que también integran España y Cabo Verde.

El Liverpool lo fichó del Benfica el 14 de junio de hace cuatro años por 64 millones de euros, y ayer recordó el traspaso en X, avivando las especulaciones sobre su futuro y dividiendo a los aficionados.

Ayer, el club publicó: «Un día como hoy, Darwin Núñez fichó por el Liverpool hace cuatro años».

Sin embargo, Núñez apenas brilló en Anfield y su relación con la afición se deterioró antes de marcharse.

Con los ‘reds’ marcó 40 goles en 143 partidos antes de fichar por el Al-Hilal en agosto de 2025 por 46 millones de libras; allí anotó 9 tantos en 24 encuentros.

Tras la llegada de Benzema al Al-Hilal en invierno, Nunez se volvió prescindible y rescindió su contrato el mes pasado, quedando libre.

Según Team Talk, Núñez interesa al Benfica —donde destaca para el nuevo técnico, Marco Silva—, a Tottenham, Chelsea, Newcastle y Aston Villa, y ahora también al Atlético de Madrid.

El periodista uruguayo Martín Tarchero, citando a Juan Pablo Romero, asegura que el regreso de Núñez al Liverpool es un hecho y se anunciará tras la eliminación de Uruguay en el Mundial.

Tarchero publicó en X: «¡Atención! Darwin Núñez vuelve al Liverpool. No se confirmará en estos días a petición del jugador, que quiere centrarse en la selección uruguaya (en el Mundial)».

Liverpool busca más opciones ofensivas para la próxima temporada bajo la dirección de Andoni Iraola, tras la grave lesión de Hugo Ekitike en el tendón de Aquiles.

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