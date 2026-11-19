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La Federación Ecuatoriana de Fútbol anunció la suspensión de 8 años al jugador John Perlaza tras verse implicado en una agresión a un miembro del cuerpo arbitral durante un partido de la Tercera División. El futbolista lanzó una piedra que causó lesiones al árbitro asistente Lenin Giovanni Ojeda Núñez, en un incidente que ha provocado una amplia reacción en el mundo del deporte.

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Los hechos se remontan al pasado 17 de octubre, cuando Ciudad de Yantzaza y Río Aguarico se enfrentaron en la Tercera División ecuatoriana. El partido vivió unos lamentables incidentes en los últimos instantes, después de que el árbitro asistente resultara herido por una piedra lanzada en su dirección, lo que obligó a detener el encuentro, que no pudo concluir con normalidad.

La agresión se produjo en el sexto minuto del tiempo de descuento, cuando la piedra impactó en el árbitro asistente Lenin Giovanni Ojeda Núñez. Las autoridades del partido tuvieron que intervenir en medio de la preocupación por la gravedad de la lesión sufrida por un miembro del cuerpo arbitral mientras desempeñaba su labor sobre el terreno de juego.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol informó en un comunicado oficial de que la lesión del árbitro asistente fue grave y requirió una intervención quirúrgica, además de un periodo de convalecencia y rehabilitación de hasta 60 días, lo que refleja la magnitud de los daños provocados por la agresión durante el partido.

Tras investigar las circunstancias del incidente, la Comisión Disciplinaria de la Federación Ecuatoriana responsabilizó a John Perlaza de la agresión física a uno de los árbitros del encuentro y dictó una sanción de 8 años sin poder ejercer ninguna actividad relacionada con el fútbol, que estará vigente hasta el 19 de octubre de 2034.

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Las medidas disciplinarias no se limitan a la suspensión del jugador en Ecuador, ya que la federación local anunció su intención de dirigirse a la FIFA para solicitar que la sanción se extienda a nivel mundial. Eso significaría que Perlaza también podría quedar inhabilitado para cualquier actividad futbolística fuera de su país si se aprueba ampliar el alcance de la resolución.

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Con el objetivo de que las partes responsables asuman las consecuencias de lo ocurrido, la Federación Ecuatoriana impuso una multa de dos mil dólares al club de Yantzaza y le obligó a abonar una cantidad adicional de 4369,73 dólares para cubrir los gastos médicos del tratamiento del árbitro asistente, una medida que busca que la entidad deportiva cargue con parte de la responsabilidad económica derivada del incidente.

El club de Yantzaza se apresuró a emitir un comunicado oficial el pasado 20 de octubre, tres días después de los hechos, en el que pidió disculpas al cuerpo arbitral y a la afición y subrayó su rechazo absoluto a cualquier forma de violencia vinculada a las competiciones deportivas, tanto dentro como fuera de los estadios.

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En su comunicado, el club afirmó que el fútbol debe seguir siendo un espacio basado en el respeto, la convivencia y el juego limpio, e insistió en que lo sucedido no se corresponde con los principios que pretende inculcar. Asimismo, explicó que decidió expulsar a la persona responsable del incidente en cuanto fue identificada y aseguró que ya no forma parte de la entidad.

Las sanciones anunciadas por la Federación Ecuatoriana evidencian la firmeza con la que se tratan las agresiones contra los árbitros durante los partidos, sobre todo cuando provocan lesiones graves que requieren cirugía y una larga baja laboral. Las medidas no se han limitado a la suspensión del jugador, sino que incluyen multas económicas y la petición a la FIFA de que extienda la sanción a nivel internacional.

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Este caso vuelve a poner en el foco la seguridad de los árbitros en los terrenos de juego, después de que un partido de la Tercera División derivara en una grave agresión que terminó con un miembro del cuerpo arbitral lesionado y con una sanción de ocho años para el jugador responsable. Así, finales de 2034 queda como la fecha fijada para el fin de la suspensión de Perlaza, salvo que se produzcan novedades en la resolución o en su ámbito de aplicación.