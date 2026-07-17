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Una personalidad destacada rechaza la invitación para asistir a la final del Mundial junto a Trump

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Una responsable europea

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha rechazado la invitación para asistir a la final del Mundial 2026, que se disputará el domingo en el estadio MetLife entre Argentina y España.

Paula Pinho, portavoz de la Comisión Europea, confirmó a «Politico» que Von der Leyen «recibió una invitación para la final, pero no acudirá por motivos de agenda».

Su ausencia coincide con la expectativa de que el presidente estadounidense, Donald Trump, acapare la ceremonia de clausura al entregar el trofeo y subir al podio con el equipo campeón.

Argentina, vigente campeona, superó a Inglaterra en Atlanta, mientras que España goleó a Francia en Dallas.

A la final asistirán Trump, el presidente español Pedro Sánchez y el rey Felipe VI —que llamó al seleccionador Luis de la Fuente tras la clasificación—, pero no Von der Leyen, quien había mostrado su apoyo al fútbol europeo con una foto sosteniendo un balón y el comentario: «Sea quien sea el ganador esta noche, habrá un equipo europeo fuerte en la final».

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Su decisión llega tras visitar Kiev para reafirmar el apoyo de la UE a Ucrania y París para el Día de la Bastilla, jornada en la que España venció 2-0 a Francia. El lunes se reunirá en Bruselas con Mario Draghi para hablar de competitividad europea.

Tampoco estará el presidente argentino, Javier Milei, aliado de Trump, quien prefiere ver los partidos desde casa por motivos de optimismo y pesimismo, pese a sus elogios a Lionel Messi.

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