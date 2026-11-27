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La enfermedad ha puesto punto final a la trayectoria de un guardameta que conoció el camino de los títulos y que vistió la camiseta de su país en grandes citas. Ingvar Jónsson ha fallecido a los 37 años tras luchar contra un cáncer, dejando atrás una carrera repleta de logros y una profunda tristeza en el fútbol islandés.

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El Víkingur Reykjavík y la Federación Islandesa de Fútbol anunciaron el miércoles el fallecimiento del exportero, meses después de que se le diagnosticara un cáncer el pasado mes de mayo. Ambas entidades confirmaron que murió rodeado de sus seres queridos y transmitieron sus condolencias a su familia, amigos y compañeros, en una pérdida que ha causado conmoción y tristeza en el fútbol islandés.

Jónsson se había incorporado al Víkingur Reykjavík en febrero de 2020 y siguió defendiendo los colores del equipo hasta poner fin a su carrera profesional el pasado mes de mayo, coincidiendo con el descubrimiento de su enfermedad. Los últimos meses de su vida se convirtieron así en un duro camino lejos de los terrenos de juego, después de verse obligado a afrontar un problema de salud que acabó de forma repentina con su trayectoria futbolística.

La solidaridad con el guardameta islandés se extendió a la selección nacional. Sus compañeros quisieron apoyarle tras conocerse su enfermedad y lucieron camisetas con mensajes de ánimo durante un amistoso ante Argentina disputado el pasado mes de junio en Estados Unidos, dentro de una iniciativa para concienciar sobre la enfermedad y mostrarle su respaldo en un momento tan difícil. Una imagen que reflejó el enorme aprecio del que gozaba dentro del combinado nacional.

Jónsson dejó una huella evidente en el fútbol islandés: conquistó la liga local en 5 ocasiones, además de ganar la Copa de Islandia 3 veces y la Supercopa de Islandia en otras 3. También desarrolló su carrera profesional en Islandia y Noruega, donde jugó en el Njarðvík, el Stjarnan y el Víkingur Reykjavík, así como en el Start, el Sandnes Ulf y el Sandefjord, acumulando una experiencia variada a lo largo de su trayectoria entre ambos países.

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En el plano internacional, el fallecido guardameta vistió la camiseta de la selección absoluta de Islandia en 8 partidos y representó también a las categorías sub-19 y sub-21. Además, formó parte del equipo que disputó la Eurocopa 2016, uno de los hitos más destacados de la historia del fútbol islandés, antes de decidir retirarse del fútbol internacional en junio de 2022, después de años de entrega con la camiseta de su país.