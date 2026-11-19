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El exdelantero italiano Antonio Cassano ha criticado duramente a Ronaldinho después de que el brasileño, de 46 años, regresara por sorpresa a los terrenos de juego con el Ravenna, club de la tercera división italiana. Nueve años después de anunciar su retirada, el célebre mediapunta sorprendió a los aficionados de toda Italia al ser titular en la victoria por 2-0 del pasado domingo ante el Forli en la Serie C.

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El copropietario contribuye a una victoria con el estadio lleno

Cassano ha cargado contra la decisión de Ronaldinho de volver a jugar en la tercera división italiana , aunque el público que llenó el Stadio Bruno Benelli ovacionó al copropietario del Ravenna. Con el dorsal 10 en su primer partido oficial con un club desde que jugó en el Fluminense en 2015, participó en la combinación que desembocó en el primer gol, marcado por Giulio Donati en el minuto 36. El brasileño disputó toda la primera parte antes de ser sustituido en el descanso.

El comentarista cuestiona los motivos de su participación

Ronaldinho fichó por el Ravenna en junio de 2026 gracias a su amistad con el presidente Ignazio Cipriani, pero su participación no impresionó al exdelantero de Roma, AC Milan, Inter de Milán y Real Madrid.

En el programa italiano Viva El Futbol, Cassano declaró: «Quiero empezar diciendo una cosa: tengo a Ronaldinho en muy alta estima, tanto como persona como jugador. Para mí, sigue estando entre los cinco mejores de la historia, junto a Messi, Maradona, Ronaldo Nazario y probablemente Pele.

«Pero lo que hizo el otro día fue muy, muy doloroso de ver. Con 46 años, en ese estado, ¿a qué sale al campo? No lo entendí. ¿Lo hizo por su relación con Cipriani, que es amigo suyo? ¿Porque le pagaron mucho dinero? No lo sé. Para mí, fue una payasada ridícula. No sé de qué otra forma llamarlo».

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Cassano se reafirma en su valoración

Aunque los aficionados disfrutaron viendo de nuevo sobre el césped a «O Bruxo», o «el Mago», Cassano insistió en que ningún incentivo económico podría convencerle de hacer algo parecido.

Reafirmándose en sus críticas, concluyó: «Yo no lo habría hecho ni aunque me hubieran ofrecido 10 millones. Ni siquiera 20. Ante una persona como él, que siempre ha sido humilde y es uno de los grandes de todos los tiempos, me quito el sombrero. Pero si me pides que valore específicamente lo que pasó, para mí fue una payasada, una farsa».

Podría volver a jugar en la Serie C

Pese al duro juicio de Cassano, Ronaldinho no ha descartado volver a jugar con el Ravenna durante el resto de la temporada 2026-27 de la Serie C. Tras contribuir a una victoria en su debut, el veterano evaluará ahora su estado físico de cara a los próximos partidos de liga del club. Tanto si vuelve a jugar como si se limita a sus funciones de copropietario, las próximas alineaciones del Ravenna despertarán mucha expectación.