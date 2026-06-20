Una participante de Haarlem en el Mundial tiene de repente 28 veces más seguidores: este es el motivo

Trevor Doornbusch (26, de Haarlem) ha visto cómo sus seguidores pasaban de 1.658 a más de 47.000 en pocos días. El portero suplente de Curaçao cederá su lugar al veterano Eloy Room (37) en el Mundial, pero ahora es tendencia en las redes.

Todo ocurrió tras una llamada a la acción en TikTok: Fiagoball, con casi un millón de seguidores, animó a su público a seguir al portero.

En pocos días ha sumado casi 47 000 seguidores.

Por cierto, Doornbusch podría haber sumado aún más seguidores si el tiktoker Valen Scarsini hubiera verificado mejor sus datos.

El tiktoker afirmó que Tim Payne, de Nueva Zelanda, tenía menos seguidores en el Mundial, pero Payne contaba con 4.715 y ahora supera los 5,9 millones.

Doornbusch, con ocho partidos con The Blue Wave, sigue en el VVV-Venlo como suplente y renovó por un año más.

Curaçao volverá a jugar el domingo a las 02:00, cuando la selección de Dick Advocaat enfrente a Ecuador.