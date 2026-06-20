Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Trevor DoornbuschImago
Wessel Antes

Traducido por

Una participante de Haarlem en el Mundial tiene de repente 28 veces más seguidores: este es el motivo

VVV-Venlo
Curazao
T. Doornbusch
World Cup

Trevor Doornbusch (26, de Haarlem) ha visto cómo sus seguidores pasaban de 1.658 a más de 47.000 en pocos días. El portero suplente de Curaçao cederá su lugar al veterano Eloy Room (37) en el Mundial, pero ahora es tendencia en las redes.

Todo ocurrió tras una llamada a la acción en TikTok: Fiagoball, con casi un millón de seguidores, animó a su público a seguir al portero.

En pocos días ha sumado casi 47 000 seguidores.

Por cierto, Doornbusch podría haber sumado aún más seguidores si el tiktoker Valen Scarsini hubiera verificado mejor sus datos.

El tiktoker afirmó que Tim Payne, de Nueva Zelanda, tenía menos seguidores en el Mundial, pero Payne contaba con 4.715 y ahora supera los 5,9 millones.

World Cup
Ecuador crest
Ecuador
ECU
Curazao crest
Curazao
CUW

Doornbusch, con ocho partidos con The Blue Wave, sigue en el VVV-Venlo como suplente y renovó por un año más.

Curaçao volverá a jugar el domingo a las 02:00, cuando la selección de Dick Advocaat enfrente a Ecuador.

Anuncios