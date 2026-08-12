Una pareja árabe entre los elegidos: 'Bild' selecciona a los 21 mejores jóvenes del mundo

El mundo celebró este miércoles el "Día Internacional de la Juventud" y, con motivo de la fecha, el diario alemán "Bild" eligió a los 21 mejores futbolistas menores de 21 años del mundo, describiéndolos como "el futuro del fútbol".

El diario situó a las estrellas del Barcelona, Lamine Yamal y Pau Cubarsí, justo por delante de Yan Diomande, a quien el Real Madrid fichó por 140 millones.

El diario Bild aseguró que Yamal "no solo es el mejor jugador menor de 21 años del mundo, sino uno de los mejores jugadores en general", y que el central fue "el mejor jugador joven del Mundial".

También llama la atención la ausencia de una gran inversión del Real Madrid en la cantera durante los últimos años, en referencia al delantero brasileño Endrick, de 20 años.

En realidad, otros nombres han despuntado en la Bundesliga, pero todos siguen los pasos de los campeones del Mundial con la selección española, Lamine y Cubarsí.

Tras el trío anterior, aparece en cuarta posición Warren Zaïre-Emery, un internacional francés de 20 años, "el único ganador de la Liga de Campeones dos veces en esta lista, y lo consiguió con el club de su infancia", el París Saint-Germain.

Estêvão, el extremo del Chelsea de 19 años, ocupa el quinto puesto y se le considera "la gran esperanza de Brasil por su toque de arte futbolístico, y pronto se convertirá en una estrella ofensiva bajo el mando de Xabi Alonso".

Ayoub Bouaddi brilla en la lista

Ayoub Bouaddi, el centrocampista internacional marroquí de 18 años que juega en el Lille, "destacó en el último Mundial".

Eli Junior Kroupi, el delantero francés de 20 años que juega en el Bournemouth y estuvo vinculado al Barcelona, es el séptimo, y Johan Manzambi, el centrocampista de 20 años que se incorporó al Aston Villa procedente del Friburgo por 60 millones de euros, ocupa el octavo puesto.

Luka Vušković, el central croata de 19 años que juega en el Brighton tras brillar durante su cesión al Hamburgo, ocupa el noveno lugar de esta lista.

Ryan, el delantero brasileño de 20 años que juega en el Bournemouth, ocupa el décimo lugar de esta lista.

Fuera del top 10, se menciona al centrocampista del Bayern de 18 años, Lennart Karl, "uno de los solo dos alemanes de la lista".

Leny Yoro, el central francés de 20 años que eligió al Manchester United por encima del Real Madrid en 2024, es el duodécimo jugador.

Víctor Froholdt, el centrocampista danés de 20 años que juega en el Oporto desde que el club pagó 20 millones de euros por su fichaje en 2025, ocupa el decimotercer puesto.

Además, Bazoumana Touré, un extremo izquierdo marfileño de 20 años que juega en el Newcastle, ocupa el decimocuarto lugar de la lista.

Uzun, el regateador turco de 20 años que brilla en el Eintracht Fráncfort, se situó en el decimoquinto puesto.

Myles Lewis-Skelly, un internacional inglés de 19 años que juega en el Arsenal, ocupa el decimosexto lugar, convirtiéndose en "el único lateral de la lista".

El argelino Ibrahim Maza confirma su presencia

Ibrahim Maza, el centrocampista argelino de 20 años que destaca en el Bayer Leverkusen, ocupa el decimoséptimo puesto tras su segunda temporada en la Bundesliga "desde su despegue en el Hertha Berlín".

Franco Mastantuono, el centrocampista ofensivo internacional argentino de 18 años, ocupa el decimoctavo puesto, mientras que Said El Mala, un extremo alemán "dinámico" de 19 años que juega en el Colonia, ocupa el decimonoveno lugar de la lista.

Cierra el top 20 Geovany Quenda, el extremo derecho portugués de 19 años que jugará en el Chelsea.

Jobe Bellingham, el centrocampista inglés de 20 años que juega en el Borussia Dortmund, aparece en la cola de la lista ocupando el puesto 21.