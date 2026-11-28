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Tercer partido sin ganar: el Bayern, muy mermado por las bajas y en inferioridad numérica durante buena parte del encuentro, no pasó del 0-0 ante el Hamburgo SV. Las notas de sus jugadores.

Empate contra el 1. FC Colonia, derrota ante el OSC Lille, debates en torno a Jamal Musiala, que vuelve a estar de baja por una rotura de fibras musculares . A ello se sumaron las lesiones de Manuel Neuer, Alphonso Davies, Michael Olise, Serge Gnabry, Ismael Saibari y Harry Kane. El Bayern viajó a Hamburgo tocado anímicamente y con numerosas bajas.

Vincent Kompany sorprendió al incluir a Sacha Boey, Bara Ndiaye y Noah Codjo-Evora en el once inicial . El Bayern dominó durante buena parte del partido, pero apenas creó ocasiones. En el minuto 44, Joshua Kimmich vio la roja directa por una agresión innecesaria .

El Borussia Dortmund puede ampliar a cuatro puntos su ventaja al frente de la Bundesliga si vence al Bayer Leverkusen el domingo.

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Aquí puedes leer la crónica del partido entre el Bayern y el Hamburgo SV.

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Notas del Bayern ante el HSV: Jonas Urbig

Protagonizó probablemente la parada más insólita de su carrera hasta ahora. En el minuto 48, Urbig temió, sin motivo, que un despeje de Stanisic hacia su propia portería pudiera considerarse una cesión deliberada. Por eso, en lugar de detener el balón con las manos, lo cabeceó por encima del larguero justo antes de que cruzara la línea. También rechazó, esta vez de forma convencional, un lanzamiento de falta con picardía de Albert Grönbaek (45+1) y un remate a corta distancia de Sebastiaan Bornauws (49). Nota: 2,5.

Notas del Bayern ante el HSV: Sacha Boey

Tras cinco participaciones breves, fue titular por primera vez esta temporada. Se esforzó, pero acusó claramente la falta de ritmo de competición. Nota: 4.

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Notas del Bayern ante el HSV: Min-Jae Kim

Muy sólido en defensa, como demostró en un duelo importante con Patson Daka cuando este se había escapado (23). Kim también aportó en ataque: en el minuto 19 habilitó a Ndiaye con un gran pase en profundidad antes de su ocasión y, en el 60, condujo el balón de forma espectacular hasta el área rival. Nota: 2.

Notas del Bayern ante el HSV: Jonathan Tah

Entró en el once en lugar de Dayot Upamecano. Pasó mucho más desapercibido que su compañero de zaga Kim, pero cumplió. Nota: 3.

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Notas del Bayern ante el HSV: Josip Stanisic

Siguió alternando entre los dos laterales. Ante el HSV volvió a empezar por la izquierda. En el minuto 48 despejó hacia su propia portería y provocó así el despeje de cabeza de Urbig. En el 63 tuvo mucha suerte de no recibir sanción por su patada a Rössing-Lelesiit. Nota: 4.

IMAGO

Notas del Bayern ante el HSV: Joshua Kimmich

En el minuto 4 estuvo a punto de marcar directamente desde un córner. Después trató de impulsar al equipo, pero sin aportar acciones decisivas, hasta que fue expulsado con roja directa poco antes del descanso por una reacción totalmente innecesaria. Alexander Rössing-Lelesiit primero le dio un leve empujón y Kimmich respondió tirándole del pelo hasta derribarlo. Nota: 6.

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Notas del Bayern ante el HSV: Tom Bischof

Fue uno de los más activos en el doble pivote. Bischof intervino con el balón mucho más que cualquier otro jugador del Bayern, ganó numerosos duelos y dio varios pases que abrieron el juego. Nota: 3.

Notas del Bayern ante el HSV: Lennart Karl

Su bajón de forma resulta cada vez más desconcertante . Como ya ocurrió contra el Colonia y el Lille, Karl estuvo muy flojo en la banda derecha ante el HSV. Fue sustituido en el minuto 52, al parecer por problemas de cadera. Nota: 5.

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Notas del Bayern ante el HSV: Aleksandar Pavlovic

Entró a menudo en contacto con el balón, pero acabó sin tener influencia en el juego como mediapunta. Nota: 4.

IMAGO

Notas del Bayern ante el HSV: Bara Ndiaye

Hasta entonces, el senegalés de 18 años había disputado dos partidos esta temporada, con un total de cuatro minutos. Ante el HSV fue titular por primera vez, además en una posición poco habitual para él, la banda izquierda. En el minuto 19 apareció con peligro en el área, pero su disparo fue bloqueado. Por lo demás, pasó desapercibido y fue sustituido al descanso. Nota: 4,5.

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Notas del Bayern ante el HSV: Noah Codjo-Evora

Tras los experimentos fallidos con Karl, Bischof y Konrad Laimer, Kompany apostó por primera vez desde el inicio por Noah Codjo-Evora como delantero ante el HSV. El prometedor atacante de 19 años se ofreció una y otra vez, pero apenas logró entrar en juego. Aparte de un disparo en el minuto 9, no dejó acciones destacadas. Nota: 5.

Notas del Bayern ante el HSV: suplentes

Luis Diaz: Entró al descanso por Ndiaye en su segunda aparición como suplente desde que se recuperó de una rotura de un haz muscular. Diaz ocupó la banda izquierda y dio al menos algo más de vida al ataque del Bayern. Nota: 3,5.

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Konrad Laimer: Sustituyó a Karl en el minuto 52, jugó desde entonces como extremo derecho y tuvo que retirarse en el 87 con molestias. Nota: 4.

Nathaniel Brown: Entró por Laimer poco antes del final. Sin calificación.