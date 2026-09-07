Una oportunidad que no encontró en el Camp Nou: una llamada decisiva disipa las dudas de una estrella del Barcelona

Dominik Livakovic, el nuevo guardameta del Barcelona, se ha incorporado a la lista de la selección de Croacia de cara a disputar cuatro partidos de la Liga de Naciones de la UEFA, entre ellos dos duelos ante España, además de los encuentros frente a República Checa e Inglaterra. La selección croata inicia su recorrido enfrentándose a República Checa en Praga el 26 de septiembre, luego visita a España en Sevilla el 29 de septiembre, antes de recibir a Inglaterra en Rijeka el 3 de octubre, y cierra sus partidos midiéndose de nuevo a España en Split el 6 de octubre.

Una llamada decisiva

El regreso de Livakovic a la selección llega en un momento en el que el portero aún no ha disputado su primer partido oficial con el Barcelona desde su traspaso al club catalán, algo que ha llevado al seleccionador de Croacia, Slaven Bilic, a hablar sobre la importancia de que consiga minutos de juego.

Bilic dijo, sobre su contacto con el guardameta: "Hablamos, me llamó dos veces. Me pidió mi opinión sobre su situación y, por mi parte, le dije que no tiene que justificar nada".

El técnico croata aclaró que el traspaso de Livakovic al Barcelona representa un gran paso en su carrera, señalando: "Ningún portero croata había fichado antes por un club de esta magnitud".

Pero al mismo tiempo insistió en la necesidad de que el guardameta participe en los partidos, añadiendo: "Por otro lado, tienes que jugar. Cuando eres el segundo portero, puedes ser convocado en cualquier momento y tienes que estar preparado en todo momento".

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Confianza firme

Bilic aseguró que Livakovic sigue gozando de una gran confianza con la selección, aludiendo al nivel que ofreció en los últimos años incluso cuando no jugaba con regularidad en su equipo.

Dijo, según recogió el diario Sport catalán: "Tiene un gran bagaje con la selección. Ofreció un nivel magnífico con nosotros incluso cuando no jugaba con el Girona, pero tienes que jugar".

Los cuatro próximos partidos brindan a Livakovic una oportunidad importante para recuperar el ritmo de competición y mantener su puesta a punto, a la espera de que llegue su ocasión con el Barcelona.

Livakovic se enfrentará a varios de sus nuevos compañeros en el Barcelona durante los dos partidos de Croacia ante España en Sevilla y Split, ya que se espera que la lista de la selección española incluya a varios jugadores del club catalán.

Además, el portero croata podría coincidir con Anthony Gordon cuando Croacia se enfrente a la selección de Inglaterra en Rijeka.

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