El francés Lucas Digne se prepara para volver a medirse a Lamine Yamal cuando Paris Saint-Germain y Barcelona se enfrenten en la Champions League el próximo martes en el Parque de los Príncipes, en un duelo que impone la lesión del portugués Nuno Mendes, quien se perderá el encuentro, de modo que las miradas se dirigen a Digne como la opción prevista para suplirlo en el costado izquierdo del conjunto parisino.

El enfrentamiento devuelve a la memoria una de las imágenes más destacadas que unió a ambos jugadores, durante la semifinal del Mundial entre España y Francia, cuando Yamal logró provocar un penalti tras una presión inteligente sobre Digne dentro del área, en una acción que contribuyó a cambiar el rumbo del partido y otorgó a la selección española una ventaja temprana.

En el minuto 20, con el marcador en empate sin goles, Yamal presionó al lateral francés mientras intentaba despejar un balón alto, y Digne impactó en el muslo izquierdo del astro español, por lo que el árbitro salvadoreño Iván Barton señaló penalti, decisión respaldada por el videoarbitraje.

Mikel Oyarzabal transformó la pena máxima y abrió el marcador para España, que siguió su camino hacia la victoria y la clasificación a la final, mientras el técnico francés Didier Deschamps decidió sustituir a Digne a 20 minutos del final del encuentro.

Tras el partido, Digne, de 33 años, expresó su frustración en las redes sociales y aseguró sentirse decepcionado consigo mismo y con sus compañeros, aunque orgulloso de representar a la selección de su país, al tiempo que agradeció a la afición que apoyó al equipo francés durante su recorrido.

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Digne afirmó: "Lo más difícil es encontrar las palabras para expresar esta gran decepción. Me siento muy decepcionado conmigo mismo, en primer lugar y por encima de todo, y con este equipo y todo el esfuerzo que hicimos, y con este grupo extraordinario de jugadores".

Y añadió que piensa en todos los que formaron parte del viaje, así como en los aficionados que apoyaron a la selección desde Francia y desde distintas partes del mundo, antes de subrayar su orgullo por representar a su país, pese a la amargura de la eliminación.

Pocos días después de aquel enfrentamiento, Lamine Yamal se coronó campeón del mundo con la selección española, mientras Digne se encuentra ante una nueva oportunidad de enfrentarse al joven jugador, esta vez con la camiseta del Paris Saint-Germain, en una prueba europea que podría devolver al primer plano los recuerdos del duelo anterior, con la diferencia de que la apuesta ya no es entre selecciones, sino esta vez a nivel de clubes.