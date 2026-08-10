Las oportunidades en el mundo del fútbol llegan, a veces, sin previo aviso, y los jóvenes jugadores deben estar preparados para aprovecharlas en el momento adecuado.

Esto se aplica exactamente a Jordi Pisco, jugador del Barcelona de tan solo 17 años, que pasó de ser un simple jugador de las categorías inferiores a un posible integrante del primer equipo durante la pretemporada de cara al nuevo curso.

El diario español "Sport" señaló que la convocatoria del director técnico Hansi Flick a Pisco supuso una "bomba" grata para el joven jugador, que no esperaba este gran salto en su carrera, especialmente porque solo había disputado los últimos meses de la temporada pasada con el Juvenil A y ni siquiera había pisado las filas del Barça Atlètic (el equipo filial).

Se abre la puerta al joven talento

El ascenso de Pisco al primer equipo no fue producto de la pura casualidad, sino que llegó como resultado de una serie de circunstancias que jugaron a su favor, como la lesión de Alejandro Balde, que ya se ha recuperado pero aún busca su mejor nivel, además de la incapacidad del Barcelona hasta ahora de fichar a João Cancelo o a Jorge Salinas, y luego la marcha de Jofre Torrents al Ajax de Ámsterdam. Todos estos factores contribuyeron a abrir la puerta al jugador procedente de Linares.

Y aunque el plan inicial contemplaba el regreso de Pisco al filial, su destacado rendimiento durante la pretemporada hizo que Flick reconsiderara esa decisión, y ahora es probable que lo mantenga durante más tiempo con el primer equipo.

La paciencia y la inteligencia marcan la diferencia

Pisco cumplió el sueño de jugar con el Barcelona, aunque fuera en partidos amistosos, y mostró una personalidad fuerte sin presionarse en una situación difícil que no esperaba, al menos no con esta rapidez.

El pasado sábado, Pisco disputó su primer partido como titular en el estadio de Údine, dentro del torneo triangular, y afrontó una prueba real ante Ola Aina, la estrella del Nottingham Forest conocido por su velocidad y sus peligrosos regates por la banda.

Pero el joven jugador mostró una madurez llamativa, ya que contuvo a su rival con paciencia y sensatez, manteniendo la distancia adecuada para evitar los regates, y resolvió las situaciones críticas con notable inteligencia.

Una oportunidad de oro

Pisco sabe muy bien que la posición de lateral izquierdo en el Barcelona está actualmente abierta de par en par, y esto le brinda una oportunidad de oro para demostrar su valía. Si continúa creciendo con firmeza y de forma progresiva, podría recorrer un largo camino en su trayectoria con el club catalán.

Flick le da su confianza

Pisco ya ha entrado en el radar de Hansi Flick, el entrenador alemán conocido por sus altas exigencias, pero que al mismo tiempo es un amante de la academia de La Masia y de sus talentos. Flick le ha dado su confianza partido tras partido, lo que refleja su fe en las capacidades del joven jugador.

El primer gran paso ya se ha dado, y ahora queda la pregunta: ¿logrará Jordi Pisco mantener este nivel y permanecer en los planes del primer equipo? Las próximas decisiones revelarán mucho sobre el futuro de este prometedor talento.