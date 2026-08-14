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FC Barcelona v Rayo Vallecano - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Hussein Hamdy

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Una opción sorpresa sobre la mesa del Barcelona para suplir el fichaje de Álvarez

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No hay tiempo para esperar

El Barcelona se movió de forma sorpresiva hacia un nuevo delantero, previendo el fracaso del fichaje del argentino Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, durante el actual mercado de fichajes estival.

Fabrizio Romano, experto en el mercado de fichajes, escribió en su cuenta de la red "X": "Exclusiva: el Barcelona coloca a Luis Suárez, delantero del Sporting de Lisboa, entre las opciones sobre la mesa en caso de que fracase la operación de Julián Álvarez".

Y añadió Romano: "No será fácil, dado que Suárez es un jugador titular en Lisboa, pero está dentro de la lista reducida del Barcelona".

Y concluyó: "El Barcelona estudiará la incorporación de Suárez u otras opciones a partir de la próxima semana (que comienza el lunes), si la operación de Julián Álvarez sigue estancada".

Cabe recordar que el Atlético de Madrid se niega a entrar en negociaciones con el Barcelona respecto al traspaso de Álvarez al "Spotify Camp Nou" este verano.

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