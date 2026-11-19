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El Real Madrid ha entrado en una pugna temprana con el Barcelona por un internacional alemán, con la esperanza de hacerse con sus servicios el próximo verano.

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El Real Madrid ha renovado su interés por el defensa del Borussia Dortmund Nico Schlotterbeck, que ya fue uno de sus objetivos el pasado verano, aunque la operación no llegó a materializarse.

Según el periodista Fabrizio Romano, experto en fichajes, el Real Madrid sigue de cerca al jugador, de 26 años, y lo considera una opción adecuada para sus planes defensivos a corto y largo plazo.

El conjunto blanco busca incorporar otro central ante la preocupación por la edad de Antonio Rüdiger y el estado físico de Éder Militão.

Schlotterbeck es visto como un posible relevo a largo plazo de Rüdiger, ya que su presencia física, su dominio del juego aéreo y sus dotes de liderazgo lo convierten en una opción atractiva para el gigante español.

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Su edad también se considera una ventaja, puesto que el internacional alemán se acerca a lo que deberían ser los mejores años de su carrera.

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Sin embargo, el Real Madrid se enfrenta a la competencia del Barcelona, que también ha señalado al defensa del Dortmund como objetivo prioritario.

El club catalán podría ofrecer a Schlotterbeck un camino más convincente para jugar con regularidad en el primer equipo debido a sus problemas en defensa.

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El precio de salida se estima en unos 60 millones de euros, aunque la decisión final dependerá de la voluntad del jugador.

Se espera que el Real Madrid presente su oferta antes del mercado de fichajes de verano, sin descartar otras opciones que siguen en estudio.

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Flick, admirador de Schlotterbeck

El Barcelona ha comenzado a planificar con antelación la próxima temporada y ha situado el refuerzo del eje de la defensa entre sus prioridades en el mercado de fichajes, pero la elección del nuevo defensa ha abierto la puerta a las discrepancias entre el director deportivo, Deco, y el entrenador, Hans Flick.

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Según el periodista Ekrem Konur, existe un «desacuerdo interno» entre Flick y Deco sobre el nombre que debe encabezar la lista de candidatos para reforzar la zaga, ya que cada uno tiene una idea distinta del defensa que mejor se ajusta a las necesidades del conjunto catalán.

Flick se inclina por fichar a Nico Schlotterbeck, defensa del Borussia Dortmund, que a juicio del técnico alemán reúne las características necesarias para aplicar sus ideas futbolísticas, mientras que Deco prefiere a Alessandro Bastoni, defensa del Inter de Milán, al considerarlo una opción capaz de aportar al Barcelona el salto de calidad que necesita.

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La preferencia de Flick por Schlotterbeck se basa en su profundo conocimiento del fútbol alemán y en su valoración de las cualidades del defensa del Dortmund en la defensa anticipada y en los duelos individuales, además de su solvencia en la salida de balón y en la construcción del juego desde atrás, rasgos que encajan con el estilo que el entrenador quiere consolidar en el Camp Nou.

Flick considera que Schlotterbeck es capaz de combinar solidez defensiva y capacidad para manejar el balón bajo presión, lo que daría al equipo opciones adicionales en la elaboración de los ataques y ayudaría a lograr el equilibrio entre las tareas defensivas y ofensivas.

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Por su parte, Deco sitúa a Alessandro Bastoni al frente de sus opciones, ya que el defensa del Inter de Milán goza del aprecio del director deportivo gracias a su experiencia en la máxima exigencia competitiva, su calidad técnica con el balón y su versatilidad para desempeñar distintas funciones defensivas.