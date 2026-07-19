Una ola de disturbios agrava los problemas de Francia tras una dolorosa despedida

La selección francesa y su técnico, Didier Deschamps, cayeron 4-6 ante Inglaterra en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026.

Según el diario «Metro», la estrella Ryan Sharqi se rebeló de nuevo contra Deschamps durante el partido.

Aunque Deschamps le dio su primera titularidad en un Mundial, el centrocampista del Manchester City firmó un mal partido y fue reemplazado en la primera parte por Ousmane Dembélé.

Durante una pausa de hidratación en la primera parte, Deschamps le dio instrucciones severas mientras se acercaba a la línea de banda; Sharqi respondió con un gesto de la mano, dio la espalda al seleccionador y se alejó.

Al ser interrogado sobre la actitud del jugador durante el descanso, el técnico respondió tras el partido: «Hoy no voy a ajustar cuentas».

Y añadió: «Los jugadores lo saben. No voy a señalar a nadie, pero quizá debería haber tomado otras decisiones desde el inicio; tal vez así las cosas habrían salido mejor».

Y añadió: «A todos se les juzga por su rendimiento. Algunos podrían haber hecho más. Les deseo suerte».

No es la primera vez que chocan: en octavos, Sharqi pareció ignorar a Deschamps tras entrar en la victoria ante Suecia.