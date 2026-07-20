«Una ofensa» para Lionel Messi: la prensa argentina, furiosa tras la elección de Rodri como mejor jugador del Mundial

Sorprendentemente, el capitán español ganó el premio, superando a Lionel Messi (Argentina), Kylian Mbappé (Francia) y Jude Bellingham (Inglaterra). Tras el pitido final, recibió el galardón.

«Otorgarle a Rodri el Balón de Oro (al mejor jugador del torneo) es casi un insulto. Demuestra una total falta de tacto. No porque el español sea un mal jugador, sino simplemente porque Messi fue el alma de Argentina en el Mundial», criticó la cadena argentina TyC Sports.

El diario Olé coincidió: Messi fue «sin duda el mejor del torneo» y el «líder indiscutible de los 26 argentinos». «Gracias por elegirnos, Leo», añadió.

Clarín añadió: «Messi aguantó hasta el final y enseñó a toda una generación, que había dado la espalda a la selección, a no rendirse nunca. Gracias, Leo. Nos has dado tanta alegría. Tus lágrimas son también las nuestras. Ahora descansa, te lo has ganado con creces».

Rodri, en cambio, contó con el respaldo de su compatriota Pep Guardiola, quien lo elogió como el cerebro del éxito español: «La gente no entiende todo lo que Rodri aporta en el campo. No solo juega bien, sino que controla el partido. Cada ataque parte de él, cada jugada pasa por él, y transmite confianza a todos los que le rodean».

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Lionel Messi ya ha ganado dos veces el Balón de Oro en un Mundial

En el torneo de EE. UU., Canadá y México, sumó 12 participaciones en goles (8 tantos y 4 asistencias). Solo Mbappé, con 10 goles y 4 asistencias, superó esa marca.

Por eso llegaba como candidato al Balón de Oro a la final, aunque en la cita decisiva no convenció.

Tras 120 minutos apenas tocó 54 veces el balón y, en una ofensiva argentina que no creó peligro (xG 0,22), no fue decisivo.

De haberlo logrado, habría sumado su tercer Balón de Oro tras los obtenidos en Catar y Brasil.

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