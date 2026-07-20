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Rodri Golden Ball World Cup 2026 SpainGetty
Christian Guinin

Traducido por

«Una ofensa» para Lionel Messi: la prensa argentina, furiosa tras la elección de Rodri como mejor jugador del Mundial

World Cup
Rodri
L. Messi
España vs Argentina
España
Argentina

Tras ganar la final a Argentina, Rodri es nombrado mejor jugador del Mundial 2026. A la prensa argentina no le gusta.

Sorprendentemente, el capitán español ganó el premio, superando a Lionel Messi (Argentina), Kylian Mbappé (Francia) y Jude Bellingham (Inglaterra). Tras el pitido final, recibió el galardón.

«Otorgarle a Rodri el Balón de Oro (al mejor jugador del torneo) es casi un insulto. Demuestra una total falta de tacto. No porque el español sea un mal jugador, sino simplemente porque Messi fue el alma de Argentina en el Mundial», criticó la cadena argentina TyC Sports.

El diario Olé coincidió: Messi fue «sin duda el mejor del torneo» y el «líder indiscutible de los 26 argentinos». «Gracias por elegirnos, Leo», añadió.

Clarín añadió: «Messi aguantó hasta el final y enseñó a toda una generación, que había dado la espalda a la selección, a no rendirse nunca. Gracias, Leo. Nos has dado tanta alegría. Tus lágrimas son también las nuestras. Ahora descansa, te lo has ganado con creces».

Rodri, en cambio, contó con el respaldo de su compatriota Pep Guardiola, quien lo elogió como el cerebro del éxito español: «La gente no entiende todo lo que Rodri aporta en el campo. No solo juega bien, sino que controla el partido. Cada ataque parte de él, cada jugada pasa por él, y transmite confianza a todos los que le rodean».

Lionel MessiGetty Images

Lionel Messi ya ha ganado dos veces el Balón de Oro en un Mundial

En el torneo de EE. UU., Canadá y México, sumó 12 participaciones en goles (8 tantos y 4 asistencias). Solo Mbappé, con 10 goles y 4 asistencias, superó esa marca.

Por eso llegaba como candidato al Balón de Oro a la final, aunque en la cita decisiva no convenció.

Tras 120 minutos apenas tocó 54 veces el balón y, en una ofensiva argentina que no creó peligro (xG 0,22), no fue decisivo.

De haberlo logrado, habría sumado su tercer Balón de Oro tras los obtenidos en Catar y Brasil.

Resumen de todos los ganadores del «Balón de Oro»

Año

Jugador

Selección

2026

Rodri

España

2022

Lionel Messi

Argentina

2018

Luka Modrić

Croacia

2014

Lionel Messi

Argentina

2010

Diego Forlán

Uruguay

2006

Zinedine Zidane

Francia

2002

Oliver Kahn

Alemania

1998

Ronaldo

Brasil

1994

Romario

Brasil

1990

Salvatore Schillaci

Italia

1986

Diego Maradona

Argentina

1982

Paolo Rossi

Italia

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