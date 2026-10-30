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El entrenador del Tottenham Hotspur, Roberto De Zerbi, ha exigido a sus jugadores que mantengan su hambre y su actitud implacable de cara al derbi de la Premier League del sábado contra el Crystal Palace. De Zerbi ofreció novedades importantes sobre el estado físico de James Maddison y elogió al joven delantero Mathys Tel tras la histórica victoria de su equipo en casa del Chelsea.

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El Tottenham busca mantener el impulso tras su histórica victoria en Stamford Bridge

El Tottenham Hotspur recibe al Crystal Palace en el Tottenham Hotspur Stadium con la intención de aprovechar sus dos victorias consecutivas en la Premier League. El equipo de Roberto De Zerbi afronta el derbi londinense con la confianza reforzada tras imponerse por 3-0 a domicilio a su rival, el Chelsea, en un triunfo tan poco habitual como histórico.

El Palace llega en 17.ª posición bajo la dirección de su nuevo entrenador, Pierre Sage, después de varias semanas con problemas de juego y de cara al gol.

Pese a ese reciente éxito, De Zerbi insiste en que su plantilla debe mantener los pies en el suelo y el hambre de conseguir más triunfos.

De Zerbi exige al Tottenham que no pierda el hambre de ganar

En la rueda de prensa previa al partido, De Zerbi recalcó que dos victorias son solo un paso hacia el objetivo, no la meta final. «No hemos alcanzado nuestro objetivo. Queremos hacer felices a nuestros aficionados, no ahora, sino al final de la temporada», afirmó De Zerbi.

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«Ahora tenemos que seguir apretando, mantener la concentración y aumentar el espíritu y las ganas de ganar partidos seguidos... El siguiente paso de este club es ganar partidos seguidos y mostrar rabia día a día, partido a partido, victoria a victoria. Una o dos veces no son suficientes».

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De Zerbi elogió al grupo de líderes del vestuario, entre ellos James Maddison, Pedro Porro y Micky van de Ven, por mantener un alto nivel de exigencia.

Maddison está disponible y De Zerbi elogia la evolución de Tel

De Zerbi confirmó que el influyente mediapunta James Maddison se ha recuperado lo suficiente para jugar contra el Palace, aunque se está dosificando su carga de entrenamiento. «James está disponible. Es un jugador especial para nosotros porque tiene características únicas, diferentes a las de todos los demás», señaló De Zerbi.

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El entrenador italiano también habló de la progresión de Mathys Tel tras su destacado gol contra el Chelsea. «Estoy orgulloso y feliz, pero sobre todo por él, porque me encanta trabajar para los jugadores y ayudarles a mejorar», explicó De Zerbi.

«Mathys está trabajando muy duro. Es un chico inteligente. Tiene muchísimo potencial. Creo que lo que está mejorando es la toma de decisiones, la decisión final».

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Una prueba exigente ante el Palace de Pierre Sage

Al hablar del próximo rival, De Zerbi mostró un gran respeto por Pierre Sage, entrenador del Crystal Palace, y por las dificultades de competir en varias competiciones.

«Conozco muy bien a Pierre Sage. Es un entrenador muy bueno... No es fácil jugar tres competiciones, porque están jugando la Premier League, la Liga Europea y la Carabao Cup», observó De Zerbi.

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El Tottenham intentará aprovechar su buen momento para sumar otros tres puntos vitales ante su afición.